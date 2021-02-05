快速查詢雲林各大醫院春節門診時間 請看這裡！

雲林縣各大醫院看診時間今天出爐，看診時間如下，各醫院急診全天無休，多數門診從除夕到初三都停診，初四才恢復正常門診，只有虎尾若瑟醫院從除夕到初二仍開放內、兒、外科門診，各醫院強調防疫期間進出醫院防疫加強落實，希望就診民眾多加配合。

台大醫院雲林斗六、虎尾分院除急診全天無休，除夕至初三休診，初四門診部分開診，初五起正常門診。初四斗六院區內科和心臟內科、虎尾院區內科全天門診；初四上午除內科和心臟內科，再加開骨科、婦產科、兒科門診。初四下午則加開外科門診。抽血服務也是初四恢復正常。

虎尾若瑟醫院除急診全天無休，除夕到初二上午有內、外、兒科門診，初三停診，初四門診恢復正常。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）除夕至初三門診停診，急診24小時服務，2月6日至21日增設類流感門診(152診)，同時連續處方箋可提前春節前10天領取。有問題可洽詢（05）7837901。

成大醫院斗六分院除夕至初三休診，初四上午開設內、外科春節門診，初五恢復正常看診。雲林西螺基督教醫院除夕到初四門診休診，但提供24小時急診、住院，初五恢復正常。