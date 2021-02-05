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春節連假人潮估增多 雲林交管路段看這

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
春節連續假期，虎尾高鐵雲林站周邊每天上午8時至下午10時實施交通管制。圖／雲林縣警局提供
春節連續假期，虎尾高鐵雲林站周邊每天上午8時至下午10時實施交通管制。圖／雲林縣警局提供

春節連假自2月10日至16日為期7天，受疫情影響，雲林縣警局預估國內走春人潮比往年增多，將針對縣內交通熱點及易壅塞路段實施疏導、管制，包括古坑綠色隧道、高鐵雲林站、北港朝天宮及武德宮等處；此外2月13、14日下午1點至8點國道北上匝道實施高乘載，國1虎尾交流道今年封閉時段為上午7點到下午7點，警方提醒用路人及早規畫行車路線因應。

春節期間，警方加強疏導熱門景點交通，其中，台3線古坑綠色隧道兩側路肩開放停車，停車空間不足時，將開放慈靈宮、古坑驛站旁湳仔停車場。

虎尾高鐵雲林站周邊交通，每天上午8時至下午10時實施管制，自學府路進入高鐵站車輛，將強制右轉往站前東路行駛至學府一路口回轉入站，增加儲車空間。

2月12至16日（正月初一至初五），北港朝天宮周邊道路，包括公民路、中正路、民主路、中山路、民生路、仁和路，每天上午8時至下午6時規畫行人徒步區；另武德宮前華勝路南下車輛禁止左轉，北上車輛則開放右轉，所有車輛均須從公園路離場。

2月13、14日（正月初三、初四）高速公路北上匝道實施高乘載管制，管制時段僅允許乘載3人以上小型車、大客車、計程車、持有媽媽手冊孕婦駛入；另國1虎尾交流道北上匝道上午7點到下午7點封閉，替代道路為縣道145乙線、145線接154線到台1線往西螺交流道北上匝道。

國道一號虎尾交流道北上匝道2月13、14日（正月初三、初四）上午7點到下午7點封閉，民眾可改走替代道路往北。圖／雲林縣警局提供
國道一號虎尾交流道北上匝道2月13、14日（正月初三、初四）上午7點到下午7點封閉，民眾可改走替代道路往北。圖／雲林縣警局提供
2月12至16日（正月初一至初五）北港朝天宮周邊道路將規畫行人徒步區，駕駛人務必及早規畫行車路線，避免駛入。圖／雲林縣警局提供
2月12至16日（正月初一至初五）北港朝天宮周邊道路將規畫行人徒步區，駕駛人務必及早規畫行車路線，避免駛入。圖／雲林縣警局提供

北港朝天宮 古坑 高鐵

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