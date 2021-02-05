春節連假人潮估增多 雲林交管路段看這

春節連假自2月10日至16日為期7天，受疫情影響，雲林縣警局預估國內走春人潮比往年增多，將針對縣內交通熱點及易壅塞路段實施疏導、管制，包括古坑綠色隧道、高鐵雲林站、北港朝天宮及武德宮等處；此外2月13、14日下午1點至8點國道北上匝道實施高乘載，國1虎尾交流道今年封閉時段為上午7點到下午7點，警方提醒用路人及早規畫行車路線因應。

春節期間，警方加強疏導熱門景點交通，其中，台3線古坑綠色隧道兩側路肩開放停車，停車空間不足時，將開放慈靈宮、古坑驛站旁湳仔停車場。

虎尾高鐵雲林站周邊交通，每天上午8時至下午10時實施管制，自學府路進入高鐵站車輛，將強制右轉往站前東路行駛至學府一路口回轉入站，增加儲車空間。

2月12至16日（正月初一至初五），北港朝天宮周邊道路，包括公民路、中正路、民主路、中山路、民生路、仁和路，每天上午8時至下午6時規畫行人徒步區；另武德宮前華勝路南下車輛禁止左轉，北上車輛則開放右轉，所有車輛均須從公園路離場。