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減空汙！台南首座公設環保庫錢爐啟用 每天可燒8場次

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府歷時2年規畫首座公設環保庫錢爐，今天由市長黃偉哲（左八）主持啟用儀式。記者鄭維真／攝影
台南市政府歷時2年規畫首座公設環保庫錢爐，今天由市長黃偉哲（左八）主持啟用儀式。記者鄭維真／攝影

台灣有燒庫錢、紙紮品的喪葬習俗，但一場喪事往往要燒掉幾百公斤的庫錢，尤其遇到露天燃燒，台南市政府常接獲民眾投訴空氣汙染，市府歷時2年規畫首座公設環保庫錢爐，今天啟用，預計本月17日開放民眾申請使用，每天最多可燒8喪家的庫錢。

台南市民政局長顏振標表示，面對傳統習俗和環境保護的衝突，市府斥資1450萬元在南區火化場興建首座符合環保法規的環保庫錢爐，整套庫錢爐以空汙防制示範爐為規畫方向，符合「固定汙染源空氣汙染物及戴奧辛排放標準」，透過專業的技術工法，將有害物質及廢氣阻隔，兼顧治喪儀式需求及環境空氣品質。

殯葬所長郭輝信說，2月17日將開放民眾申請，每天最多開放8場次，每場次可燃燒300公斤以上的庫錢，也可投入大型紙紮屋。

市長黃偉哲表示，台南每天約有幾十喪家，因此該公設環保庫錢爐只能解決部分喪家需求，仍要公私協力，才能解決焚燒的空汙問題。

空氣汙染 戴奧辛

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