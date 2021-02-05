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緬懷傳承生命大愛 奇美醫院器官捐贈紀念牆整建今落成

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心器官捐贈紀念牆整建今天落成舉辦啟用儀式。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心器官捐贈紀念牆整建今天落成舉辦啟用儀式。記者周宗禎/攝影

奇美醫學中心整建「器官捐贈紀念牆」今天落成，邀請捐贈者家屬與受贈者代表參加揭幕儀式，「奇美醫樂室內樂團」演奏表達對捐贈者感恩與追思，期待更多社會大眾認同器官捐贈理念。捐贈者鄭進來3年前在奇美捐出眼角膜、肝臟，他的女兒應邀今天出席，想到恰巧父親今天生日，不禁百感交集。

6年前張媽媽說被告知兒子因車禍傷重腦死時，強忍悲痛表示，失去孩子是心中永遠無法抹去的痛，但既然無法挽回生命，如果可以，「我希望我兒子可以幫助別人，不希望失去親人的痛，發生在別人身上」，她兒子捐贈心臟、肝臟及兩個腎臟，讓四個危急的生命得以延續下去。

張姓受贈者說，23歲大三時發現自己罹高血壓，畢業即因腎臟嚴重受損必須洗腎，民國96年母親捐贈腎臟後恢復健康至今。40歲鄭姓家屬表示，父親60歲時腦部病變無法痊癒，因父親之前就簽署器官捐贈同意卡，家人決定支持他的想法，捐贈眼角膜、肝臟造福患者，沒想到今天剛好是父親的生日。

為感恩與懷念捐贈者大愛的精神，奇美民國98年第三醫療大樓完工時在中庭設立器捐紀念牆，去年紀念牆擴建，連同院外捐贈者已設置206紀念牌，提供親屬追念、受贈者感恩緬懷，另設觸控式多媒體展示機，收錄器捐宣導海報、影片等資料、相關活動內容，並重製捐贈者「生命時光故事」及照片播放，「傳達生命重生的感動」。

奇美醫學中心器官捐贈紀念牆整建今天落成，捐贈者家屬百感交集。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心器官捐贈紀念牆整建今天落成，捐贈者家屬百感交集。記者周宗禎/攝影
緬懷傳承生命大愛，奇美醫學中心器官捐贈紀念牆整建今天落成啟用。記者周宗禎/攝影
緬懷傳承生命大愛，奇美醫學中心器官捐贈紀念牆整建今天落成啟用。記者周宗禎/攝影

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