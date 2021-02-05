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清囤迎牛年 鹿耳門天后宮封印送神

中央社 / 台南5日電

農曆春節將屆，台南市鹿耳門天后宮今天舉辦年度「封印大典」，宣告鼠年將結束，迎接牛年到來。廟方說，儀式在開放空間，觀禮人不多，無疫情群聚風險。

今天是農曆12月24日「送神日」，鹿耳門天后宮清晨6時舉辦「封印大典」，部分庄民在天色未明之際，手持壽金參加封印送神。

鹿耳門天后宮的「封印大典」今年進入第29年，主要是宣告一年的結束，迎接另一個年度的開始，儀典肅穆。

廟方人員指出，送神日封印，或以跳傀儡行之，或以敬四果祭之，送神後關上正門並貼上押煞封條，封籤、封印的習俗，是台灣民間的辭歲象徵，是歲時最後一次的信仰活動，家家戶戶則開始「清囤」大清掃，除舊佈新，準備迎接新的「年」，為「神事」作個結束。

鹿耳門天后宮的「封印大典」，包括「封印之儀」與「圓壇之禮」，表演鄉土文化特色的「御風舞」及「淨心舞」；「御風舞」舞出早期先民橫渡黑水溝，落腳台灣，在媽祖庇祐下安身立命；「淨心舞」除寓意「淨身」外，還有「反思」之意，藉年底掃除期間，將內心累積一年的晦氣、穢氣一掃而空。

廟方人員表示，雖然有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，但「封印大典」在清晨，諸多儀式在廟埕的開放空間舉行，廟方考量無群聚風險，今年未停辦，現場也沒有人潮。

天后宮 疫情 信仰

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