快訊

聯發科盤中再刷新股價紀錄至987元 離千金只差幾步

海大地下室起火傳爆裂聲 緊急疏散教職員十多人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／賞花了！台南山上向日葵、波斯菊、櫻花、蘭花齊開

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南山上花海向日葵盛開。記者吳淑玲／攝影
台南山上花海向日葵盛開。記者吳淑玲／攝影

台南山上區有全國著名的山上花園水道博物館古蹟景點，公所今年結合在地農業資源與農民合作，種植約1公頃的向日葵與波斯菊花海，另淨水池區有河津櫻以及蘭科植物園的蘭花，在春節假期推出山上行春祈福，從2月12日到14日3天會場有專人服務，但也歡迎民眾隨時同遊山上迎春賞花。     

美麗的花海景觀位於原台南水道-淨水池區旁路畔與175線路旁，約1公頃的向日葵與波斯菊花海，目前花開五顏六色、爭相綻放，形成了繽紛的花海景致，花海中還設置了充滿童趣的牛主題立板，讓遊客們合影，祝福遊客們犇向幸福、財運犇騰、好運犇放！

公所表示，搭乘公車或自行開車前來山上都很方便，也可搭山博行假日公車，同時遊山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、左鎮化石館，歡迎遊客們前來觀賞與拍照；體驗山上農村小旅行或是博物館知性旅遊。

山上區長余基吉指出，山上區能從國道1號、國道3號抵達，交通非常便利又不塞車，離市區又近，適合一日遊的親子家庭旅遊，向日葵花海道路兩旁可以停車，但進入山上浄水池旁的道路較狹窄，請民眾不要路邊停車，可以停到裡面的停車場。

山上公所推薦以「花海、臺南水道淨水池櫻花、蘭科植物園蘭花」為主題，搭配遊山上花園水道博物館古蹟、天后宮逛廟求好運、品嘗178美食街好滋味等景點。

民政局長顏振標表示，山上區春節迎春賞花活動已邁入第4年舉辦，目前新冠狀肺炎疫情仍未舒緩要做好防疫工作，但為能療癒大家緊張與疲憊的身心，舉辦「迎春賞花季-犇！山上春遊GO活動」，提供遊客戶外走春好去處。

活動DM（花海地圖）可於周一至五上班時間至公所、圖書館1樓、山上花園水道博物館索取，另於山上區7-11與全家超商也放置活動宣傳DM。

目前值防疫期間，配合中央流行疫情指揮中心指示，戶外活動請遊客保持1公尺以上社交距離，並配合佩戴口罩，在確實防疫的前提下，出門透透氣跟著花海玩山上，逗陣來山上走春。  

台南山上花海向日葵盛開。記者吳淑玲／攝影
台南山上花海向日葵盛開。記者吳淑玲／攝影
台南山上花海向日葵盛開，區長余基吉邀請大家春節來賞花。記者吳淑玲／攝影
台南山上花海向日葵盛開，區長余基吉邀請大家春節來賞花。記者吳淑玲／攝影
台南山上花海向日葵盛開。記者吳淑玲／攝影
台南山上花海向日葵盛開。記者吳淑玲／攝影

博物館 賞花 疫情

延伸閱讀

淡水天元宮湧賞櫻花人潮 廟方急喊：不要再來了

賞櫻秘境再+1！桃園「秀才步道」滿山櫻花，融合芒草成「粉金花海」好吸睛

亂停就拖吊！ 陽明山花季吸引賞花人潮 北市將加強取締

城市秘境！達人台南造百樹櫻花園 formosa滿園春色

相關新聞

台南最老公立學校立人國小再次浴火鳳凰 面臨經費不足

台南市立人國小忠孝樓為歷史建築，老建築走過83年歲月，部分已毀損，前年啟動修復，大樓西側建築已在去年底完工，回到往日灰色...

年節搶手大白鯧魚每斤近3千元 愈接近過年愈難買到

春節將近，熱門年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈搶手，因氣候變遷及漁民過度捕撈，數量愈來愈少，過年需求量...

影／賞花了！台南山上向日葵、波斯菊、櫻花、蘭花齊開

台南山上區有全國著名的山上花園水道博物館古蹟景點，公所今年結合在地農業資源與農民合作，種植約1公頃的向日葵與波斯菊花海，...

想喝自泡的防疫茶飲嗎？北港媽祖醫院教您健康好過年

春節將屆，雲林縣北港媽祖醫院今天在醫院附設的「媽祖廳」外，由院長吳錫金親自送春聯拜年，中醫部也提供防疫茶配方，營養科也設...

影／1兆2兆比不上戴好口罩！黃敏惠進市場宣導防疫

嘉義市長黃敏惠今天上午到東市場、安和街玉皇宮向民眾、商家拜早年，呼籲市民、商家買菜、賣菜都要做好防疫，並贈送口罩給攤商、...

4所長提醒 台南山區「高密度」超速闖紅燈固定桿在這裡

年關將近，因應農曆春節連續假期交通流量大，為加強轄區交通疏導，維持行車順暢，並預防交通事故，台南玉井警分局台南玉井分局轄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。