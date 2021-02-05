影／賞花了！台南山上向日葵、波斯菊、櫻花、蘭花齊開

台南山上區有全國著名的山上花園水道博物館古蹟景點，公所今年結合在地農業資源與農民合作，種植約1公頃的向日葵與波斯菊花海，另淨水池區有河津櫻以及蘭科植物園的蘭花，在春節假期推出山上行春祈福，從2月12日到14日3天會場有專人服務，但也歡迎民眾隨時同遊山上迎春賞花。

美麗的花海景觀位於原台南水道-淨水池區旁路畔與175線路旁，約1公頃的向日葵與波斯菊花海，目前花開五顏六色、爭相綻放，形成了繽紛的花海景致，花海中還設置了充滿童趣的牛主題立板，讓遊客們合影，祝福遊客們犇向幸福、財運犇騰、好運犇放！

公所表示，搭乘公車或自行開車前來山上都很方便，也可搭山博行假日公車，同時遊山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、左鎮化石館，歡迎遊客們前來觀賞與拍照；體驗山上農村小旅行或是博物館知性旅遊。

山上區長余基吉指出，山上區能從國道1號、國道3號抵達，交通非常便利又不塞車，離市區又近，適合一日遊的親子家庭旅遊，向日葵花海道路兩旁可以停車，但進入山上浄水池旁的道路較狹窄，請民眾不要路邊停車，可以停到裡面的停車場。

山上公所推薦以「花海、臺南水道淨水池櫻花、蘭科植物園蘭花」為主題，搭配遊山上花園水道博物館古蹟、天后宮逛廟求好運、品嘗178美食街好滋味等景點。

民政局長顏振標表示，山上區春節迎春賞花活動已邁入第4年舉辦，目前新冠狀肺炎疫情仍未舒緩要做好防疫工作，但為能療癒大家緊張與疲憊的身心，舉辦「迎春賞花季-犇！山上春遊GO活動」，提供遊客戶外走春好去處。

活動DM（花海地圖）可於周一至五上班時間至公所、圖書館1樓、山上花園水道博物館索取，另於山上區7-11與全家超商也放置活動宣傳DM。