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想喝自泡的防疫茶飲嗎？北港媽祖醫院教您健康好過年

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港媽祖醫院也推出防疫營養餐，讓大家過年期間吃出健康好過年。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院也推出防疫營養餐，讓大家過年期間吃出健康好過年。記者蔡維斌／攝影

春節將屆，雲林縣北港媽祖醫院今天在醫院附設的「媽祖廳」外，由院長吳錫金親自送春聯拜年，中醫部也提供防疫茶配方，營養科也設年菜諮詢，疫情的過年一樣充滿喜氣。

因疫情升溫，大家減少去醫院，但北港媽祖醫院為讓大家過一個喜氣之年，今年不在室內舉辦揮毫，改在媽祖廳外的廣場，給鄉親拜年，由笨港媽祖文教基金會書法家吳仁懋、紀郭靜主、李明哲、施美燕等四人揮毫送春，由院長吳錫金親自發送敬祝鄉親健康好過年。

防疫最重要是要增強自身的免疫力，媽祖醫院特由中醫部團隊推出「防疫茶」，期待大家過年不忘防疫。中醫部主任羅煥奎表示，中醫防疫著重在提升免疫，讓身體的氣機舒暢，增強體內正氣，自然能減少被感染的機會。

他說，除了保持良好生活習慣，可喝些中藥防疫茶，每個人體質不同，依中醫“虛則補，實則瀉”的用藥原則，建議一般怕冷怕風不耐寒涼，四肢冰冷，胃口差，大便不成形體質虛弱的人可服用。

防疫茶主要成分為生薑，甘草，紅棗，黃耆，陳皮，600ml水煮可補脾胃之氣，增強肺氣和衛氣達到提升免疫力；但須注意如果服用期間有不適，應立即停止並諮詢中醫師；茶飲僅提供調理預防用，不能作為治療用，若有感染和感冒症狀仍須進一步診療。

吳錫金院長說，守護年節健康媽祖醫院，農曆春節除夕至初三假期門診雖關閉，但急診24小時服務，二月六日至二十一日有開設類流感門診(152診)，連續處方箋可提前春節前十天領取。同時提醒少去公共密閉空間，記得戴口罩、勤洗手，健康好過年。

北港媽祖醫院中醫部推出增強免疫力的防疫茶，期待讓大家在過年期間做好防疫保健康。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院中醫部推出增強免疫力的防疫茶，期待讓大家在過年期間做好防疫保健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港媽祖醫院由院長吳金帶領在院外廣場發送春聯。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港媽祖醫院由院長吳金帶領在院外廣場發送春聯。記者蔡維斌／攝影

媽祖 中醫 春節

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