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台南最老公立學校立人國小再次浴火鳳凰 面臨經費不足
台南市立人國小忠孝樓為歷史建築，老建築走過83年歲月，部分已毀損，前年啟動修復，大樓西側建築已在去年底完工，回到往日灰色純樸的面貌，目前正進行東側及北側施工，老建築內設有奉安室，放置有奉安箱及教育敕本，為全國唯二，深具歷史價值。
立人國小前身為台南第二公學校，原以水仙宮為校舍，1911年遷到目前校址。忠孝樓為L型建築，長兩百多公尺，建於1938年，1994年曾發生火警受損並修復，灰瓦改成紅瓦。但因建築老舊，部分已經毀損，且部分建築外表也上漆，失去歷史建築原有特色，前年5月間斥資近5千萬修復忠孝樓。
經1年多的施工，忠孝樓西側近百公尺長度的廳舍已在去底完成修復，背面被塗上黃色、咖啡色漆料的門型框、日式拉毛，恢復原有顏色。另中間玄關、北側教室、校長室、辦公室也開始動工，預計明年3月完工。但遺憾的是，忠孝樓北側工程，原本背面的非原始塗漆都要去掉，恢復洗石子的樣態，卻因1年多來物料、工資都漲，致經費不足，背面的塗漆將暫不去掉，等完工後再爭取經費去漆，讓兩側樓房同色。
校長王富美表示，忠孝樓設有奉安室，放有奉安箱，內置如校訓的「教育敕語」，全台僅兩所學校有。雖然這是日治時期留下，卻有珍貴的歷史痕跡，持續維護不是尊崇而是保護文物。另忠孝樓設有美術館，為奇美創辦人許文龍捐款所闢建，也持續在挹注經費，推展美術活動。
南市校園裡，南一中、南二中、南女中、長榮女中、長榮中學都有歷史建築外，也有多所國中小有歷史建築，最顯眼的是忠義國小武德殿及圖書館，搭配周遭的孔廟、台灣文學館、南美一館、愛國婦人館等古蹟、歷史建築，成為最有特色校園。
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