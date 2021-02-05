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影／1兆2兆比不上戴好口罩！黃敏惠進市場宣導防疫
嘉義市長黃敏惠今天上午到東市場、安和街玉皇宮向民眾、商家拜早年，呼籲市民、商家買菜、賣菜都要做好防疫，並贈送口罩給攤商、店家，提供給未戴口罩採買顧客，強調透過周延防疫，大家一起安心、開心、平安過年。
黃敏惠與市府團隊，今天上午到東市場拜早年、宣導戴口罩，與商家、買菜市民開心互動，商家還指著門前告示「一兆二兆，比不上戴好口罩」，讓她看得直言「非常感動」，見1名採買男子忘戴口罩，立即上前宣導提醒，並贈送口罩。
黃敏惠說，嘉義市人口密度全國第二，春節回嘉遊子、來嘉旅人更多，傳統市場、宮廟春節假期人潮更多更密集，唯有以最嚴謹態度防疫，才能安心過新年、安心拚經濟。
建設處表示，春節將近，傳統市場的防疫更是重要，嘉義市日前創全台之先，呼籲「傳統市場」戴口罩、禁止試吃，即日起到2月底，市府人員在東市場宣導，若發現民眾忘記戴口罩，將提供口罩一個，讓民眾「戴好口罩安心買」。
此外，文化路夜市也將於即日起至二月底，分別在民族路、中正路口加強宣導，不僅舉牌提醒民眾口罩戴好戴滿、勤洗手多消毒，巡查人員若發現民眾忘記戴口罩，也將提供口罩一個。
民政處也說明，將持續協助城隍廟、九華山地藏庵、文財殿等宮廟，春節期間做好防疫，包括以單一動線參拜、戴口罩、乾洗手、勤消毒等防疫措施，讓市民朋友歡喜走春、平安拜廟。
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