影／1兆2兆比不上戴好口罩！黃敏惠進市場宣導防疫

嘉義市長黃敏惠今天上午到東市場、安和街玉皇宮向民眾、商家拜早年，呼籲市民、商家買菜、賣菜都要做好防疫，並贈送口罩給攤商、店家，提供給未戴口罩採買顧客，強調透過周延防疫，大家一起安心、開心、平安過年。

黃敏惠與市府團隊，今天上午到東市場拜早年、宣導戴口罩，與商家、買菜市民開心互動，商家還指著門前告示「一兆二兆，比不上戴好口罩」，讓她看得直言「非常感動」，見1名採買男子忘戴口罩，立即上前宣導提醒，並贈送口罩。

黃敏惠說，嘉義市人口密度全國第二，春節回嘉遊子、來嘉旅人更多，傳統市場、宮廟春節假期人潮更多更密集，唯有以最嚴謹態度防疫，才能安心過新年、安心拚經濟。

建設處表示，春節將近，傳統市場的防疫更是重要，嘉義市日前創全台之先，呼籲「傳統市場」戴口罩、禁止試吃，即日起到2月底，市府人員在東市場宣導，若發現民眾忘記戴口罩，將提供口罩一個，讓民眾「戴好口罩安心買」。

此外，文化路夜市也將於即日起至二月底，分別在民族路、中正路口加強宣導，不僅舉牌提醒民眾口罩戴好戴滿、勤洗手多消毒，巡查人員若發現民眾忘記戴口罩，也將提供口罩一個。