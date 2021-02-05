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年節搶手大白鯧魚每斤近3千元 愈接近過年愈難買到
春節將近，熱門年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈搶手，因氣候變遷及漁民過度捕撈，數量愈來愈少，過年需求量增加，越大尾價格越高，嘉義縣沿海漁民捕獲量少，東石魚市場大尾白鯧魚，拍賣價每公斤2800元，有錢還不一定買得到。
嘉義區漁會推廣股員工陳宏聰說，白鯧因「鯧」字有昌隆意味，春節深獲民眾喜愛，因白鯧魚無法人工飼養，漁獲愈來愈少，物以稀為貴，近幾年價格高漲，一年比一年貴，且愈大尾價格愈貴。
這幾天有漁民出海捕獲到大白鯧魚，魚貨上岸拍賣搶手，漁民增加收入好過年，買到民眾也眉開眼笑，張姓承銷商說，捕獲白鯧魚大多小公斤以下小尾白鯧魚，每公斤不到2千元，愈大尾愈接近過年價格愈高。
區漁會推廣部主任吳純裕建議消費者不必花大錢，搶買白鯧魚，外型和色澤酷似白鯧魚的養殖「金鯧魚」，可替代白鯧魚，名字也一樣有象徵昌隆的「錩」字，肉質鮮美細軟，價格還平易近人，金鯧魚人工養殖，每斤只要200多元；縣府漁業科說，目前養殖金鯧魚逾20戶養殖戶，養殖面積逾7公頃、養殖數量逾25萬尾。
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