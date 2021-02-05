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4所長提醒 台南山區「高密度」超速闖紅燈固定桿在這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井警分局轄區4派出所所長組成「F4」宣導春節交通疏導，順時鐘方向（左起）依序是玉井陳家維、交通組巡官曾昱哲、楠西所長江安展、南化所長張順良、玉山所長涂瑞峰。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局轄區4派出所所長組成「F4」宣導春節交通疏導，順時鐘方向（左起）依序是玉井陳家維、交通組巡官曾昱哲、楠西所長江安展、南化所長張順良、玉山所長涂瑞峰。記者吳淑玲／翻攝

年關將近，因應農曆春節連續假期交通流量大，為加強轄區交通疏導，維持行車順暢，並預防交通事故，台南玉井警分局台南玉井分局轄內四派出所所長聯合出擊宣導，包括春節期間玉井分局轄內各項交通管制措施，以及主要幹道沿線勤務作為，希望民眾在安全的狀態下玩得盡興，過個平安金牛年。

4所所長分別是玉井陳家維，楠西江安展，玉山涂瑞峰，南化張順良，都特別強調玉井分局轄內擁有高密度的取締超速固定桿。

1、楠西區臺3線369公里(鹿田派出所前)

2、南化區臺3線378.4公里(三埔)

3、南化區臺3線388公里(金馬寮)

4、玉井區臺84線40.38公里(玉豐大橋前)

取締闖紅燈固定桿有2處:

1、 玉井區臺84線40.8公里(玉豐大橋東側)

2、 玉井區中山與中華路口

此外交通大隊配發1部最新型測速槍，玉井分局針對易違規超速肇事路段，規畫4個派出所和交通分隊排班輪流使用，作為轄區防制交通事故的利器。

另梅嶺賞梅交通管制部分，轄管梅嶺風景區的楠西分駐所所長江安展表示，梅嶺停車空間有限，請賞花民眾錯開假日人潮高峰，多利用平日上山，不僅找車位容易，又能悠閒賞花，用餐時段也能避免排隊之苦。

玉井分局表示，農曆年節時間又即將到來，過年期間警察的安全維護工作現在稱為「重要節日安全維護工作」，勤務仍著重在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，如民眾要舉家外出，可以向派出所申請設置巡邏箱，避免宵小趁隙竊取財物，警察工作在春節期間不打烊，期望民眾可以安心過好年。

春節 警察

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