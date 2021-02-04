員警春節執勤辛勞 南市一分局警友會副主任贈加菜金

農曆春節快到了， 員警也跟著春節假期展開忙於維護治安和交通，台南市警一分局警友會副主任蔡建南，今天中午捐出5萬元加菜金給市警一分局，東區區長陳勝楠今下午偕同東區里長聯誼會長周翊庭與副會長等1名位里長前往市警一分局慰問員警，周翊庭代表送上3萬元加菜金。

蔡建南說，基層員警全年辛勞工作，執法相當辛苦，他最近接任一分局警友會副主任，為聊表對員警的慰勞心意，捐出5萬元到警友會專戶，由警友會專款用在一分局7個派出所、偵查隊及交通分隊的員警加菜金。

新任台南市警一分局長方國璽表示，全國警察機關因應春節假期治安、交通需求，從2月3日晚間起至2月17日深夜止，為期15天，執行「加強重要節日安全維護」專案工作，要全力達成治安平穩、交通順暢、民眾安全的任務目標；執勤時秉持南市長黃偉哲要求「兩權三感」，即保障基本人權、依法行使職權，警察幹部有責任感，基層同仁具榮譽感，台南市民才有安全感，同時積極配合政府防疫，讓民眾能平安健康，歡喜好年。