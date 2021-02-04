快訊

雞排妹爆料遭性騷撞胸 曾國城出面說話了！

退休金該怎麼存？專家：這類型標的千萬要捨棄！

員警春節執勤辛勞 南市一分局警友會副主任贈加菜金

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市東區多名里長，感謝員警執勤辛勞， 今天到市警一分局捐贈春節加菜金。圖／台南市警一分局提供
台南市東區多名里長，感謝員警執勤辛勞， 今天到市警一分局捐贈春節加菜金。圖／台南市警一分局提供

農曆春節快到了， 員警也跟著春節假期展開忙於維護治安和交通，台南市警一分局警友會副主任蔡建南，今天中午捐出5萬元加菜金給市警一分局，東區區長陳勝楠今下午偕同東區里長聯誼會長周翊庭與副會長等1名位里長前往市警一分局慰問員警，周翊庭代表送上3萬元加菜金。

蔡建南說，基層員警全年辛勞工作，執法相當辛苦，他最近接任一分局警友會副主任，為聊表對員警的慰勞心意，捐出5萬元到警友會專戶，由警友會專款用在一分局7個派出所、偵查隊及交通分隊的員警加菜金。

新任台南市警一分局長方國璽表示，全國警察機關因應春節假期治安、交通需求，從2月3日晚間起至2月17日深夜止，為期15天，執行「加強重要節日安全維護」專案工作，要全力達成治安平穩、交通順暢、民眾安全的任務目標；執勤時秉持南市長黃偉哲要求「兩權三感」，即保障基本人權、依法行使職權，警察幹部有責任感，基層同仁具榮譽感，台南市民才有安全感，同時積極配合政府防疫，讓民眾能平安健康，歡喜好年。

春節 警察

延伸閱讀

田馥甄被玉米葉打臉喊「落難」 預告春節當「巨嬰」

寒假延長南市國中小行事曆不更動 70萬片口罩發下

消防春節專案今啟動 張麗善帶暖心備品為第一線打氣

春節交通疏導 北市交大發福袋提供替代道路資訊

相關新聞

寒冬中街友睡在冰冷地下道 南警今晚前往關懷

農曆春節快到了，為了關懷弱勢街友，台南市警五分局結合開基玉皇宮及北區警友會，今天晚上6點多夜訪北區豐路地下道街友，送上紅...

雲林華南社區實力爆棚 獲獎連連再戰全國金牌農村

雲林縣第12屆社區PK賽成績出爐，今天舉行頒獎典禮，古坑華南社區、斗南林子社區和虎尾公安社區分別獲得社區創生組、環境營造...

消防春節專案今啟動 張麗善帶暖心備品為第一線打氣

雲林縣消防局春節專案今天啟動，縣長張麗善前往消防局為第一線打火弟兄加油打氣，並送上加菜金及各界捐贈備勤所需品；消防局長林...

台南議員跨區結合議長辦寒冬送暖 捐45萬元物資

台南市議員蔡旺詮連續15年舉辦寒冬送暖過新年的活動，今年與議長郭信良、立委陳亭妃、議員陳怡珍等跨區聯合舉行，讓寒冬愛心散...

翁章梁上市場宣導防疫為食安把關 檢出豆干變色送驗

春節將至，新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣防疫升級，上午縣長翁章梁率主管到朴子市場，拿大聲公宣導防疫，舉辦「加一滴、嘉安心」年節...

影／防搶演練！台南新營警拍片「搶紅包袋」逼真有趣

TNPD「熊平安紅包袋」好夯，連搶匪也來搶！台南新營警分局鑑於春節期間金融機構現金流量倍增，今天與「新營區農會太子宮辦事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。