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雲林華南社區實力爆棚 獲獎連連再戰全國金牌農村
雲林縣第12屆社區PK賽成績出爐，今天舉行頒獎典禮，古坑華南社區、斗南林子社區和虎尾公安社區分別獲得社區創生組、環境營造組及啟蒙組金牌；縣長張麗善說，華南社區同時是金牌農村，並代表雲林參加全台金牌農村，相信團結力量大，期待3月成績公布，一舉奪得全國金牌。
今年社區PK賽以「社區創生．青年返鄉」為主軸，有80組社區參賽，經二階段評比後，共27組社區分別獲得啟蒙組、社區創生組、環境營造組獎項；張麗善表示，社區居民無怨無悔全心投入改造社區景觀、休憩場所或推出產業體驗，追求「共好」的心令人感動。
華南社區榮譽理事長劉清極，10多年前和時任華南國小校長陳清圳並肩推展社區，近年吸引年輕人返鄉，甚至有北部人到此定居。青年設計師王立俞、社區專案督導賴雅玫就是最佳寫照，她們從外地到雲林定居多年，樂與社區爺奶一起投入產業與教育。
劉清極說，愈來愈多志同道合的夥伴加入，即使目前實際居住人口僅有120多人，但華南充滿了滿溢能量，今年他們以「大樹下食農生態教室」推動社區營造及地方創生，從社區股東募集、客戶拜訪、服務設計到遊程安排，都是居民們投入心力和巧思一手包辦，成功吸引遊客駐足、探訪。
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