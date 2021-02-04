消防春節專案今啟動 張麗善帶暖心備品為第一線打氣

雲林縣消防局春節專案今天啟動，縣長張麗善前往消防局為第一線打火弟兄加油打氣，並送上加菜金及各界捐贈備勤所需品；消防局長林文山也提醒民眾，年節期間務必留意燒香、拜拜等用火安全，天冷時注意一氧化碳中毒，平安過新年。

春安工作今天啟動至2月19日，張麗善、斗六市長林聖爵、議員李建昇、林岳璋、義消總隊顧問團今天帶著來自各界捐贈的暖心備品，包括3千分春安福袋、1586只平安保溫瓶、義消總隊顧問團長謝帝旺自掏腰包準備百斤高山茶葉、副團長林明期提供800分咖啡禮盒等，更有為外勤弟兄準備70分薑母鴨、81斤乾糧和119箱泡麵補充體力。

謝帝旺表示，感謝警義消全年無休，持續守護民眾生命財產安全，年關將近，希望藉實用備品慰勞第一線人員，也祝福大家新年平安。