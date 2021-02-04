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消防春節專案今啟動 張麗善帶暖心備品為第一線打氣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣消防局春節專案今天啟動至2月19日，來自各界捐贈的暖心備品支持消防弟兄年節值勤。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局春節專案今天啟動至2月19日，來自各界捐贈的暖心備品支持消防弟兄年節值勤。記者陳苡葳／攝影

雲林縣消防局春節專案今天啟動，縣長張麗善前往消防局為第一線打火弟兄加油打氣，並送上加菜金及各界捐贈備勤所需品；消防局長林文山也提醒民眾，年節期間務必留意燒香、拜拜等用火安全，天冷時注意一氧化碳中毒，平安過新年。

春安工作今天啟動至2月19日，張麗善、斗六市長林聖爵、議員李建昇、林岳璋、義消總隊顧問團今天帶著來自各界捐贈的暖心備品，包括3千分春安福袋、1586只平安保溫瓶、義消總隊顧問團長謝帝旺自掏腰包準備百斤高山茶葉、副團長林明期提供800分咖啡禮盒等，更有為外勤弟兄準備70分薑母鴨、81斤乾糧和119箱泡麵補充體力。

謝帝旺表示，感謝警義消全年無休，持續守護民眾生命財產安全，年關將近，希望藉實用備品慰勞第一線人員，也祝福大家新年平安。

據統計，年節期間，燒金紙、電線走火或電器故障等皆是引發火警的重要原因之一。林文山指出，尤其祭拜祖先、參拜神明的頻率很高，提醒民眾務必小心火燭、燒金紙要等火熄滅再離場、注意電器使用安全，趁假期也可詳細檢查老舊電線或電器使用狀況；氣溫低時，洗澡、使用瓦斯烹飪等皆要保持良好通風。

雲林縣長張麗善今天帶著各界捐贈的備品及加菜金慰勉第一線消防人員和義消弟兄。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天帶著各界捐贈的備品及加菜金慰勉第一線消防人員和義消弟兄。記者陳苡葳／攝影

張麗善 一氧化碳中毒

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