台南議員跨區結合議長辦寒冬送暖 捐45萬元物資

台南市議員蔡旺詮連續15年舉辦寒冬送暖過新年的活動，今年與議長郭信良、立委陳亭妃、議員陳怡珍等跨區聯合舉行，讓寒冬愛心散播到更多區域。

蔡旺詮表示，去年台南市東區低收一、二、三款共644人，一款22人、二款193人、三款449人，服務處此次捐贈物資包括3公斤白米、蛋捲禮盒、統一麵、精鹽、玉米罐頭等約市價45萬元。

今天活動現場提供免費的社會住宅包租代管等租屋諮詢。蔡旺詮表示，民眾若是符合家庭年收入101萬元以下、戶內每人月收入平均4萬3385元以下都可申請社宅的媒合和租金優惠。

蔡旺詮指出，符合低收、中低收身分申請社宅審核通過，每月政府補助租金4成；原住民、65歲以上、特殊境遇家庭，申請審核通過，每月政府補助租金2成。