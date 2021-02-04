快訊

首波AZ疫苗抵台時間曝光 莊人祥：到貨一周後開打

COVAX首波疫苗配送名單有台灣？指揮中心證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南議員跨區結合議長辦寒冬送暖 捐45萬元物資

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員蔡旺詮（左三）連續15年舉辦寒冬送暖過新年的活動，今年與議長郭信良、立委陳亭妃、議員陳怡珍等跨區聯合舉行。圖／蔡旺詮提供
台南市議員蔡旺詮（左三）連續15年舉辦寒冬送暖過新年的活動，今年與議長郭信良、立委陳亭妃、議員陳怡珍等跨區聯合舉行。圖／蔡旺詮提供

台南市議員蔡旺詮連續15年舉辦寒冬送暖過新年的活動，今年與議長郭信良、立委陳亭妃、議員陳怡珍等跨區聯合舉行，讓寒冬愛心散播到更多區域。

蔡旺詮表示，去年台南市東區低收一、二、三款共644人，一款22人、二款193人、三款449人，服務處此次捐贈物資包括3公斤白米、蛋捲禮盒、統一麵、精鹽、玉米罐頭等約市價45萬元。

今天活動現場提供免費的社會住宅包租代管等租屋諮詢。蔡旺詮表示，民眾若是符合家庭年收入101萬元以下、戶內每人月收入平均4萬3385元以下都可申請社宅的媒合和租金優惠。

蔡旺詮指出，符合低收、中低收身分申請社宅審核通過，每月政府補助租金4成；原住民、65歲以上、特殊境遇家庭，申請審核通過，每月政府補助租金2成。

社宅 郭信良 原住民

延伸閱讀

台南6死車禍疑路面不平 黃偉哲：要專業鑑定

激勵基層拚治安 南市議長郭信良市警局發慰問金

天然氣埋管 台南擬訂自治條例

天然氣埋管遭批「菜市場喊價」 台南議會擬訂自治條例

相關新聞

消防春節專案今啟動 張麗善帶暖心備品為第一線打氣

雲林縣消防局春節專案今天啟動，縣長張麗善前往消防局為第一線打火弟兄加油打氣，並送上加菜金及各界捐贈備勤所需品；消防局長林...

台南議員跨區結合議長辦寒冬送暖 捐45萬元物資

台南市議員蔡旺詮連續15年舉辦寒冬送暖過新年的活動，今年與議長郭信良、立委陳亭妃、議員陳怡珍等跨區聯合舉行，讓寒冬愛心散...

翁章梁上市場宣導防疫為食安把關 檢出豆干變色送驗

春節將至，新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣防疫升級，上午縣長翁章梁率主管到朴子市場，拿大聲公宣導防疫，舉辦「加一滴、嘉安心」年節...

影／防搶演練！台南新營警拍片「搶紅包袋」逼真有趣

TNPD「熊平安紅包袋」好夯，連搶匪也來搶！台南新營警分局鑑於春節期間金融機構現金流量倍增，今天與「新營區農會太子宮辦事...

台南市7旬老人迷路 配戴失智手鍊員警快速找到他

年關將近，台南市東區72歲楊姓失智老人從家裡騎機車外出後迷路，還好老人身上配戴有失智愛心手鍊，台南市警一分局員警可以迅速...

影／守護與傳承！一個退休公務員回鄉10年推動社造感人故事

台南市新化區公所今天舉辦「再現風華：新化社區營造協會的守護與傳承」新書發表會，這是新化社區營造協會前理事長王榮森從公務員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。