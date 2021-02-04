翁章梁上市場宣導防疫為食安把關 檢出豆干變色送驗

春節將至，新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣防疫升級，上午縣長翁章梁率主管到朴子市場，拿大聲公宣導防疫，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查，發現2件散裝豆干變色，帶回檢驗。

衛生局針對抽驗品項，包含豬肉，檢測乙型受體素計14件，檢測結果均在准許範圍內，符合規定；應節食品檢測計24件，22件符合規定，其中2件麵腸檢測過氧化氫呈現陽性反應予以抽驗進行定量檢驗，倘不符合規定將依法辦理，另查核年節食品及公告新制散裝食品標示計1238件，皆符合規定。

翁章梁要求市場、夜市管理單位在入口明顯處，張貼防疫宣導標語，親自錄音於部分夜市出入口，設置大聲公，提醒民眾戴口罩及勤洗手。

針對年節食品稽查，翁章梁要求消保官及政風、檢驗與稽查人員共同組成聯合稽查小組，衛福部食藥署南區管理中心派員參與，現場進行食品簡易檢查，設攤宣導，教育民眾，如何選購年節安全食品。

簡易檢查品項，包含豆干、麵腸、貢丸、筍干、酸菜、油豆腐、菜脯等產品（檢測項目：過氧化氫、二氧化硫、二甲（乙）基黃、甲醛），另各鄉鎮同步擴大查核新制散裝食品標示，稽查範圍包括未具商業或公司登記販售散裝生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割花生、紅豆等20項農畜禽產品業者，皆應標示「原產地（國）」。