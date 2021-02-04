影／防搶演練！台南新營警拍片「搶紅包袋」逼真有趣

TNPD「熊平安紅包袋」好夯，連搶匪也來搶！台南新營警分局鑑於春節期間金融機構現金流量倍增，今天與「新營區農會太子宮辦事處」共同舉辦防搶演練，警方將防搶演練拍成影片，加上逗趣的剪輯後製，令人印象深刻。新營分局也在臉書粉絲專頁舉辦臉書抽獎活動，民眾上網觀看影片，按讚留言分享就有機會抽中紅包袋。

新營分局今天在農會舉辦防搶演練，模擬歹徒持槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴通報警方，荷槍實彈警察迅速趕到並展開圍捕，警方當場在部署之攔截點，成功將2名搶匪緝獲，由於演練過程逼真，引起民眾圍觀。不過這次搶匪搶的不是白花花的鈔票，而是過年最應景的紅包袋。

新營分局稍後在臉書粉絲專頁上傳宣導影片，片中歹徒接受訪問表示，「因為TNPD『熊平安紅包袋』好夯，每次瘋狂留言還是抽不中，只好鋌而走險用搶的」，加深民眾印象深刻。