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台南市7旬老人迷路 配戴失智手鍊員警快速找到他

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市楊姓老人（右二）走失，警員吳建宏（右一）和詹敦聖（左二）協助找回他，楊家人到派所出接回，感謝警方協尋。圖／讀者提供
台南市楊姓老人（右二）走失，警員吳建宏（右一）和詹敦聖（左二）協助找回他，楊家人到派所出接回，感謝警方協尋。圖／讀者提供

年關將近，台南市東區72歲楊姓失智老人從家裡騎機車外出後迷路，還好老人身上配戴有失智愛心手鍊，台南市警一分局員警可以迅速辨識身分，快速找到老人回家的路，幫助他和家人闔家團員。

德高派出所本月2日晚間11多接獲通報，72歲失智長者當天上午騎車離家未歸，警方調查最後位置可能位於東區上帝廟附近，所長陳宗鑫獲報後馬上和員警前往協尋，尋獲老翁所騎乘機車，卻不見老翁行蹤。

第二天早上7點多派出所接獲熱心民眾報案說，崇明路上有名迷途長者需要警方協助。巡邏警員詹敦聖、吳建宏前往了解，發現眼前老翁和穿著特徵就是昨夜通報協尋長者。

員警關懷詢問，老翁卻想不起昨夜發生情形，也忘記機車停在何處，精神狀況還算不錯，趕緊將他帶回派出所休息，通知家屬接回照顧。

分局長方國璽說，民眾家中如有失智長者或是精神疾病患者，請家人幫忙拍照，協助配戴留有聯絡方式飾品、證件，並可向失智症協會登錄資料，申請走失愛心手鍊， 或是到偵查隊申請指紋檔，萬一家裡有老人走失有線索可找回家人。

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