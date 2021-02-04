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影／守護與傳承！一個退休公務員回鄉10年推動社造感人故事

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化社區營造協會創會理事長王榮森（左）與新書共同作者何孟霖。記者吳淑玲／攝影
台南新化社區營造協會創會理事長王榮森（左）與新書共同作者何孟霖。記者吳淑玲／攝影

台南市新化區公所今天舉辦「再現風華：新化社區營造協會的守護與傳承」新書發表會，這是新化社區營造協會前理事長王榮森從公務員退休後，10年來成立協會推動在地文化保存與教育傳承的感人故事，由國立台南藝術大學博物館學與古物維護研究所碩士何孟霖合著，王榮森說，新化的美不只在文化底蘊不只在文化產業，而是有很濃厚的社區感情，這本書紀錄10年做的每一件事每一個計畫，出書鼓勵大家，推動社造工作永遠都不嫌遲。

王榮森2007年退休照顧生病的父親，與太太趙玉珍回到新化故鄉定居，2009年投入楊逵文學館及歐威館志工，並在新化區公所鼓勵下成立「新化社區營造協會」擔任第一、二屆理事長，肩負在地文化保存與教育傳承的使命，歷年行動涵蓋新化老街再造、和風文化活動、魅色臺灣彩繪行動、新化武德殿的維護、梁道故居的經營、西拉雅部落的活化、礁坑康家百年聚落的傳承、郡九街庄綠藝市集、大目降綠色環境陣線的環境運動等。

王榮森細數新化社造最有意義的一年是在2012年，在大目降廣場舊新化警分局廢除，透過多次公民會議因因危樓一定要拆，透過社區的共識，爭取「魅色台灣」用顏色改造社區獲全國第一，社區居民動員上百人一起參與彩繪牆，還有擋下全球第七大龍燈農藥廠建廠案，不論是在文化面或環境面，凝聚社區共識展現守護家鄉的力量。

共同作者何孟霖不是新化人，因就讀國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所碩士，看到新化武德殿招募志工，是以社區組織所發起認養公家武德殿，覺得很特別。後來以新化為研究場域，畢業論文以新化社區營造協會為探究個案，曾獲新台灣和平基金會台灣研究碩士論文獎。

何孟霖說，新化社造協會在地方經營多年很特別，是先從文化資源調查開始，擷取可以利用的文化內容做轉化，變成平易近人讓大家容易去接近文化資產，而不是說教式的死板的建築知識，是從文化面生活面是探討文化資產，這一點非常不容易，2009年至今出版社區刊物埕誌很多場公共文化活動工作坊， 令他非常感動，留在新化研究及擔任志工3年多。

王榮森目前也是台南市城市文化協會理事長、大目降文化園區志工隊大隊長以及新化調解委員會主席，他説退休的時候從來沒想過可以做到這些事情。新化區長吳金喜也說，因為新化社造10年的努力，造就新化入選交通部2020經典小鎮。「再現風華：新化社區營造協會的守護與傳承」是新化人寫新化事的第3本書，將在楊逵文學紀念館展售。

台南新化社區營造協會集結10年成果，出版「守護與傳承」新書。記者吳淑玲／攝影
台南新化社區營造協會集結10年成果，出版「守護與傳承」新書。記者吳淑玲／攝影
台南新化社區營造協會創會理事長王榮森（左）在書中紀錄10年的社造成果。記者吳淑玲／攝影
台南新化社區營造協會創會理事長王榮森（左）在書中紀錄10年的社造成果。記者吳淑玲／攝影
台南新化社區營造協會三元老，創會理事長王榮森（右二）、新化高中退休主任陳坤發（左二）、王榮森太太趙玉珍（左），右一為新書共同作者何孟霖。記者吳淑玲／攝影
台南新化社區營造協會三元老，創會理事長王榮森（右二）、新化高中退休主任陳坤發（左二）、王榮森太太趙玉珍（左），右一為新書共同作者何孟霖。記者吳淑玲／攝影

社區營造 文化資產

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