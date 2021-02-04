城市秘境！達人台南造百樹櫻花園 formosa滿園春色

愛櫻花的空調業者鄭戴源花了9年，斥資兩百多萬元在延平國中開闢櫻花園，設置自動灑水等系統，營造適合棲地環境，目前已有近百棵櫻花，多數櫻花都4、5公尺以上，成為市區最美的櫻花園區，目前已陸續開花。學校也將在開學後讓學生分組照顧櫻花，並學習如何防天牛蟲害，進行生態教育。

延平國中去年完成校舍改建後，學校煥然一新，南側的櫻花園在上月底也擴大種植面積，再增添已種植15年以上的櫻花樹，使得園區總量已逼近100棵。目前被稱為FORMOSA的霧社櫻交配種已陸續開出迷人白花，部分八重櫻也開花；園區內櫻花品種多，將陸續開花到3月底，春節前後將是櫻花園最美的時候。

鄭戴源愛櫻花，獲得延平國中支持，利用大門口南側閒置空間闢為櫻花園，持續9年的投入，以及到日本取經，正確營造平地種植櫻花的技巧，除了改善土壤防病害，也設置自動灑水系統、肥料、透氣、入水孔，打造六星級棲地。

校長杜俊興表示，開學後將分組，讓學生認養櫻花樹，並由鄭戴源教導護樹、防病害及認識櫻花特性相關技巧，打造延平國中的秘密櫻花園。鄭戴源說，養護過程中最難纏的是天牛，好發季節在3、4月及8、9月，因此這段期間特別注意，一發現枝幹出現破皮，就要留心天牛幼蟲是否已被注入。