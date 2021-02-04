影／雲林科技防疫出APP新招 Nubi「掃一下」快速通關

「防疫也可以很智慧」雲林Nubi APP上月底問世，縣長張麗善鼓勵民眾成為數位縣民，利用APP掃描縣內各公務機關設置的「智慧型防疫站」，即能連結個資、紀錄體溫及酒精消毒，完成線上實名登記、快速通關；此外今年取消新春發福袋，改發到各宮廟供民眾索取，除有實體1元硬幣福袋，民眾下載APP可再獲「數位紅包」10扭幣，春節期間加碼放送1萬分數位紅包。

張麗善說，今年是雲林數位轉型元年，因應疫情，「智慧科技優先從防疫下手」縣府目前引進約10部大型智慧型防疫機、100部輕型防疫機，分別布建在縣府大門口、社會處、衛生局及附屬機關等重要進出口處。

張麗善今和副縣長謝淑亞示範操作防疫機。數位縣民利用Nubi APP可連結個資、紀錄體溫完成線上實名登記，以雲端科技降低實際接觸機會；一般民眾除可下載APP，也可用身分證或健保卡進行身份識別，或仍能以紙本完成實名登記，並配合相關防疫措施出入各機關場所。