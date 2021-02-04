快訊

夫妻「互相麻煩」的共同生活：《月薪嬌妻》SP教我們的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雲林科技防疫出APP新招 Nubi「掃一下」快速通關

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林Nubi APP上月問世，縣長張麗善（右）今天示範利用APP連結設在公務機關的「智慧型防疫站」即能快速完成線上實名制登記通關。記者陳苡葳／攝影
雲林Nubi APP上月問世，縣長張麗善（右）今天示範利用APP連結設在公務機關的「智慧型防疫站」即能快速完成線上實名制登記通關。記者陳苡葳／攝影

「防疫也可以很智慧」雲林Nubi APP上月底問世，縣長張麗善鼓勵民眾成為數位縣民，利用APP掃描縣內各公務機關設置的「智慧型防疫站」，即能連結個資、紀錄體溫及酒精消毒，完成線上實名登記、快速通關；此外今年取消新春發福袋，改發到各宮廟供民眾索取，除有實體1元硬幣福袋，民眾下載APP可再獲「數位紅包」10扭幣，春節期間加碼放送1萬分數位紅包。

張麗善說，今年是雲林數位轉型元年，因應疫情，「智慧科技優先從防疫下手」縣府目前引進約10部大型智慧型防疫機、100部輕型防疫機，分別布建在縣府大門口、社會處、衛生局及附屬機關等重要進出口處。

張麗善今和副縣長謝淑亞示範操作防疫機。數位縣民利用Nubi APP可連結個資、紀錄體溫完成線上實名登記，以雲端科技降低實際接觸機會；一般民眾除可下載APP，也可用身分證或健保卡進行身份識別，或仍能以紙本完成實名登記，並配合相關防疫措施出入各機關場所。

張麗善說，為讓縣民在防疫期間也能開心慶新年，今年首度結合Nubi APP推出「數位紅包」，拿到實體福袋、掃描QRCODE下載APP可獲10枚，向好友發送推薦碼、完成註冊後還可再領50枚，除夕夜到初三每天晚上8點「政令大聲公」時間再大放送1萬分紅包；2月底前下載APP可獲全家超商茶葉蛋1顆，限量2萬顆、換完為止。

雲林Nubi APP除可用在防疫通關，民眾春節到各廟宇領福袋還可下載APP領數位紅包，除夕到初三還有加碼的限量數位紅包可以領。記者陳苡葳／攝影
雲林Nubi APP除可用在防疫通關，民眾春節到各廟宇領福袋還可下載APP領數位紅包，除夕到初三還有加碼的限量數位紅包可以領。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府目前引進約10部大型智慧型防疫機、100部輕型防疫機，分別布建在縣府大門口、社會處、衛生局及附屬機關等重要進出口處。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府目前引進約10部大型智慧型防疫機、100部輕型防疫機，分別布建在縣府大門口、社會處、衛生局及附屬機關等重要進出口處。記者陳苡葳／攝影
設在雲林縣各公務機關進出口處的「智慧型防疫站」有量體溫及手部酒精消毒功能。記者陳苡葳／攝影
設在雲林縣各公務機關進出口處的「智慧型防疫站」有量體溫及手部酒精消毒功能。記者陳苡葳／攝影

張麗善 福袋

延伸閱讀

雲林農產直播 9小時創500萬業績

一代歌后鄧麗君68歲冥誕 雲林故居美妙歌聲響起

地表最強銷售員！雲林9小時直播創下500萬元熱銷記錄

雲林抽查539商場消防安全 張麗善：不合格者立即改善

相關新聞

影／守護與傳承！一個退休公務員回鄉10年推動社造感人故事

台南市新化區公所今天舉辦「再現風華：新化社區營造協會的守護與傳承」新書發表會，這是新化社區營造協會前理事長王榮森從公務員...

台南市7旬老人迷路 配戴失智手鍊員警快速找到他

年關將近，台南市東區72歲楊姓失智老人從家裡騎機車外出後迷路，還好老人身上配戴有失智愛心手鍊，台南市警一分局員警可以迅速...

城市秘境！達人台南造百樹櫻花園 formosa滿園春色

愛櫻花的空調業者鄭戴源花了9年，斥資兩百多萬元在延平國中開闢櫻花園，設置自動灑水等系統，營造適合棲地環境，目前已有近百棵...

影／雲林科技防疫出APP新招 Nubi「掃一下」快速通關

「防疫也可以很智慧」雲林Nubi APP上月底問世，縣長張麗善鼓勵民眾成為數位縣民，利用APP掃描縣內各公務機關設置的「...

嘉市工策會率在地廠商 視訊打入馬來西亞市場

受疫情衝擊，許多企業無法出國，嘉義市工策會去年11月率22家廠商參加線上馬來西亞台灣形象展，22家嘉義市企業歷經113場...

無畏疫情！阿里山茶、嘉市優格打入馬來西亞市場

嘉義市工策會去年11月率22家廠商，參加線上馬來西亞台灣形象展，經數月來回溝通，迄今已有6成廠商媒合成功，嘉市聯興茶業將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。