嘉市工策會率在地廠商 視訊打入馬來西亞市場

受疫情衝擊，許多企業無法出國，嘉義市工策會去年11月率22家廠商參加線上馬來西亞台灣形象展，22家嘉義市企業歷經113場次的線上媒合會，經過數月的視訊溝通後，迄今已有6成廠商媒合成功，工策會總幹事陳香縈說，過去廠商外銷常需要到外國參展，因疫情也開創新的外銷模式，未來會繼續參加各種線上拓銷活動。

工商發展因疫情陷入停滯不前的困境，以國際貿易為主的在地企業影響更鉅，陳香縈說，看似危機的疫情，對嘉義市卻是轉機無限開始，為迎接後疫情時代，工策會推動「城市品牌國際化」，透過線上會議室媒合，替店家尋找海外城市的潛力買主，以數位轉型為宗旨，率店家共同進步。

工策會去年提供辦公室、大螢幕讓在地廠商參加中華民國外貿協會舉辦的線上馬來西亞台灣形象展，橫跨食品、美妝、咖啡、科技等，陳香縈現場協助店家夥伴同步口譯服務，廠商歷經視訊後，也陸續媒合，有專賣茶葉的聯興茶業和賣果乾、優格的渼橘客等商家，經過數月來回溝通，迄今都成功接到訂單。

陳香縈說，馬來西亞華人多，市場也夠廣，嘉市廠商的商品力都購足，但參加視訊前，工策會會先前期輔導，例如如何視覺包裝產品，讓廠商具備說故事的能力，讓文化隔閡的國家也能理解台灣商品，這些都要下足功夫，才能去參加視訊。