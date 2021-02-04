無畏疫情！阿里山茶、嘉市優格打入馬來西亞市場

嘉義市工策會去年11月率22家廠商，參加線上馬來西亞台灣形象展，經數月來回溝通，迄今已有6成廠商媒合成功，嘉市聯興茶業將阿里山烏龍茶打入馬來西亞的肉骨茶市場，賣果乾、優格的渼橘客則成功接到馬來西亞飯店訂單，都是突破疫情的成功外銷案例。

聯興茶業是國內知名茶業公司，國內達四成五星級飯店都使用該公司茶葉，也曾到各國參展、獲獎，茶包也打入大陸四川、重慶茶樓，但因應疫情，無法再到各國參展，去年透過工策會參加視訊，當天有10家馬來西亞廠商視訊，後來2家也持續聯繫。

聯興茶業負責人凃亨達說，馬來西亞喝肉骨茶前，都會先喝一般茶葉解油膩，有一間餐飲貿易商在視訊時就相談甚歡，後來持續用微信聯繫，並寄茶葉樣品、製程影片給對方，談定阿里山茶葉罐引入超級市場，茶包則給肉骨茶店，因年前國內訂單多，對方也敲定年後正式下訂。

「阿里山烏龍茶能打入馬來西亞肉骨茶市場，也是疫情下的創舉」，凃亨達說，肉骨茶在馬來西亞市場廣泛，雖然因疫情無法過去，但透過視訊仍能完整介紹產品履歷，雖然視訊很多家廠商，但也會評估對方的物流、配送和貿易公司體系。

渼橘客負責人王桂伶說，過去曾參加過東京食品展，可以直接提供果乾、優格給外國廠商試吃，但透過視訊就必須詳細地寫簡報，介紹產品製程、檢驗合格等優勢，還好遇到的買家是馬來西亞華人，彼此能順利溝通。