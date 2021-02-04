青年探索職涯 芥菜種會、花旗基金會助一臂之力

青年是牽動世代與社會前進的動力，為幫助青年找尋生涯目標、提升就業力，基督教芥菜種會與花旗基金會開辦「Yes, I Can.青年就業培力」免費課程，推出容易入門、創業的咖啡技能班，及影片剪輯、機器人vs 3D列印等熱門課程，幫助青年找到就業方向、機會與經驗，16至24歲有就業需求或懷抱創業夢的青年可把握機會。

芥菜種會1956年開始投入對弱勢民眾職業培力的服務，2017年起獲花旗基金會「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫支持，關注青年高失業率問題，透過「Yes, I Can.青年就業培力」合作課程，協助失業青少年克服心理障礙與建立自信，透過自我探索、人際互動學習等，突破就業困境。

三大類課程分別為青年自我探索、就業培力與技能訓練特色班，由專業講師及社工帶領，進一歩建立支持性互助團體、職場體驗與實習、輔導就業等。

近期剛結束的「我脫單了！嗨親愛的咖啡」課程，由季洋莊園咖啡資深店長、講師解說義式咖啡文化演變，學員操作咖啡機，製作奶泡、創意拉花等，精進每個動作、流程的內涵與意義，結訓前舉辦的義式咖啡花式競賽，學員自備雪碧、榛果、玫瑰和紅酒等材料嘗試，跳脫原有基本款咖啡種類框架，過程中不斷有驚喜。

學員炫宇沒有餐飲背景和經驗，也缺乏自信，但他敢於發問與學習，收穫滿滿。除傳授咖啡技巧、業界趨勢等，課程也著重人際溝通、團隊合作等，結訓後進一步協助學員媒合職缺，也尋找適合的企業，鼓勵青年勇敢嘗試、累積工作經驗。

基督教芥菜種會社區發展處處長李士青說，咖啡是時尚、生活品味，也是一門好生意，咖啡創業相對容易，若能做足相關準備，就能踏出創業的第一步。

自媒體正夯，青年就業培力多元課程也開辦「3天完成影片剪輯」，學習透過影片自我行銷，強化競爭力。