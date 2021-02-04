台南平實營區都更 180戶社會住宅只租不賣

台南市東區平實營區第一期都市更新案今天簽約，預定民國112年動工，116年完工，市府將取得180戶作為全齡社會住宅，只租不賣。

台南市長黃偉哲和國城建設董事長蔡麗環今天在台南市永華市政中心簽訂「台南市東區平實段2、3、5、6地號營改土地都市更新案」，這是台南市第一件營改土地更新案。

台南市政府都市發展局指出，平實營區第一期基地平實段2、3、5、6地號，位於小東路、後甲二路、平實二街及憲兵隊圍塑的住宅區及商業區素地，土地面積約2.8公頃，鄰近「南紡夢時代商圈」及「國賓商圈」，再配合國道1號大灣交流道與區內交通轉運公共設施、中央百米景觀公園，具有成為東台南副都心的潛力。

平實營區第一期都更預定串聯商業帶及綠帶，規劃透天店住、15樓至24層大樓共近1200個住宅單元，且將申請綠建築銀級獎勵，建構優質社區景觀住宅。

台南市政府將透過直接興建及都更容積獎勵，取得180戶社會住宅，屆時將提供1房至3房型的全齡住屋，預定112年動工，116年完工，將可為市庫節省公帑支出約新台幣20億元。

都發局希望平實營區第一期都更社會住宅，可降低青年及弱勢族群居住負擔，以穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，讓台南市更宜居。