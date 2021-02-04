春節前花價可能會漲 台中國光花市籲提前選購

台中市大里區農會國光花市因應春節期間民眾買花踴躍，從6日起至16日將連續營業11天，以服務民眾，歡迎市民們利用春節前到國光花市買花，讓過年增潻喜氣。區農會也提醒，因受寒流影響，保溫耗材成本增加，春節前花價可能會再上漲，民眾最好提前選購。

大里區農會說，國光花市有36年歷史，是中部地區具規模、假日人潮匯集的賞花購物好去處，每年春節前都湧入買花民眾。今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、菊花、鳳梨花、風信子、水仙、杜鵑、茶花為大宗，除此，觀葉植物及多肉植物，以及耐久性擺飾盆栽，也供應充足。

國光花市主委張忠寶說，農曆年關將近，坊間各種應景花卉成為熱門商品，尤其蝴蝶蘭花色多樣化，而禮蘭盆栽也各有特色，民眾可趁近日難得好天氣，挑選應景花卉，為家裡佈置增添喜氣。

他說，花卉中以中高價位的蘭花最多人詢問，這是因為蘭花對中國人來說，帶有吉祥、喜慶的味道，例如蝴蝶蘭、報歲蘭賣得都不錯。而業者洪長勇表示，受到日前一波一波寒流來襲，為免溫室內蘭花受寒害，紛紛加強保溫措施，致生產成本略增，價格也有波動。

業者劉再雄表示，金桔、金棗價格從300元起，日本甜桔1盆300元起，頗獲消費者喜愛而熱銷。業者施德裕說，一般盆栽如象徵好彩頭之紅菜頭約50元；代表旺旺的觀賞鳳梨花有達摩、如意等新品種鳳梨花，可看葉兼看花，價格從50到900元；長壽花1盆50到180元，仙客來1盆120元、黃金萬兩300至600元、菊花約150元。