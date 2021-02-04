台南春節疏運 市府祭出多項免費、半價優惠措施

下周春節假期將至，台南市政府為紓解車潮，祭出多項免費、半價優惠措施，持市民卡搭市區公車不用錢，雙層巴士也有半價優惠，公有路邊、路外停車格位則在11日到14日暫停收費，交通局並在熱點安平地區規畫3條免費接駁公車。台南市長黃偉哲也宣布，除非有必要進行的重大工程，否則過年期間都停工，讓民眾旅行順暢過好年。

交通局長王銘德指出，春節連假7天，從2月10日到16日，持市民卡搭乘市區公車路線免費，持電子票證搭乘33、61、88、99、山博行等觀光公車享半價；雙層巴士也有半價優惠，24小時票150元，台南市民持市民卡只要99元，48小時票則為250元，路線行經赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等名勝古蹟。

在停車收費部分，除了崇善路龍山、東光路地下、榮譽街等35處，全年無休照常收費之外，其餘公有路邊、路外停車格位在2月11日至14日暫停收費。另外，2月7日到16日計程車一律按原運價再加收50元。

安平地區因道路工程影響，取消文大11臨時停車場，在北側新增世平路臨時停車場及東側育平路臨時停車場，從北側來的民眾可利用四草大道到世平路臨時停車場，東側及南側可用永華路及健康路至育平路臨時停車場，該3處停車場有規畫3條免費接駁公車，串聯安平區觀光景點。

同時，黃偉哲也向中央喊話，中央將公布旅遊警示的景點，這次地方會跟中央密切配合，希望公布出來的名單不要讓人跌破眼鏡，至於若有不遵守防疫規範的民眾，就依中央規定該怎麼罰就怎麼罰。