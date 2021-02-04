雲林民團：請蘇治芬大立委勿再閃躲 一起加入反風車

雲林海線地區在地民團今天北上立院呼籲，停止達德能源開始籌備在雲林縣四湖鄉進行的風機建置計畫。民團表示，曾就該議題和在地立委蘇治芬陳情過但無具體回應，反倒是雲林山線立委劉建國願意幫忙，呼籲蘇治芬一起加入反風車行列，捍衛居民權益。

民進黨立委劉建國質疑，能源局曾要求達德能源辦理地方說明會，但卻沒有明確明訂須辦理幾場，出席人數、參與對象等完善機制，能源局亦沒有派員出席，放任該公司球員兼裁判辦理說明會，完全沒有任何監督機制可言，要求能源局必需在一周內檢討並提出具體作為，一個月查清是否有偽造簽名。

劉建國表示，早在2012年時，就曾發生過「苗栗苑裡反瘋車」事件，當時大型風機可能產生的眩影、低頻噪音以及鳥類生態的破壞等議題早就都被拋出來了，因此風機應該如何架設、離民宅聚落應該多遠，政府應積極應對，但查閱相關規定後發現，能源局至今尚未作出任何規範，僅是透過環評法規定，以風機為中心點，半徑250公尺以內只要有門牌或房屋的使用執照就必須環評，因此造成業者將250公尺視為規避環評的黃金距離，而非居民的安全距離。

雲林縣四湖反風吹自救會的會長吳連進表示，其實劉建國不是在地選區的立委，「在地的蘇治芬大立委，在109年6月底、7月左右有來跟自救會幹部開過會議，7月10日還請研究室助理協調訴求，但到現在音訊全無」。

吳連進說，當時蘇治芬要走時，和自己說「不讓風車做，你就好好抗爭」，因此現在要公開誠摯地邀請蘇治芬加入抗爭風車的行列，請蘇不要再躲在後面，要站出來陪在地鄉親抗爭風車。