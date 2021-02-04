下周就是農曆春節，連辦6年的嘉義縣太保市花海節，被網友形容超級浪漫又夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，今年因乾旱缺水一期稻作停灌，以及疫情嚴峻影響，市公所首次不辦開閉幕活動，沒有裝置藝術及農特產市集活動，花期開放民眾自由賞花。

每年春節，台18線高鐵大道旁面積27公頃有機米專區，種植的綠肥作物變成花海，有油菜花、波斯菊、百日草、向日葵，繽紛百日草花毯顏色美豔，粉花波斯菊花毯陪襯，還有太陽花向日葵，花田氛圍浪漫，2年前花海節搭配縣府承辦台灣燈會，吸引逾20萬遊客。

今年市公所與農會原定按計畫聯合舉辦花海節，卻碰上疫情嚴峻，新春發紅包及大型活動喊停，市長黃榮利遵照中央疫情指揮中心防疫指示，為避免群聚活動，決定防疫優先，花海節不舉辦開閉幕，稻田沒有裝置藝術，也無農特產市集及表演節目。

「自然就是美！」黃榮利說，花海節是自然美，目前有機稻田全部栽種綠肥波斯菊、百日草、向日葵、油菜花，雖然不辦開閉幕，沒有裝置藝術及市集，歡迎遊客走春賞花，提醒做好防疫戴口罩。

太保有機米種25年，面積50公頃，共2個產銷班數十名農民，榮獲農委會十大績優產銷班，是有機米重要產地，擁有大批忠實客戶，疫情期間小包裝有機米熱銷，停灌衝擊稻農，消費者擔心斷貨，農會原計畫利用井水灌溉，評估水源有限，決定停灌種綠肥。