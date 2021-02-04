憂影響周遭居民 跨黨派立委齊反對雲林風機建置計畫

民眾黨立委蔡壁如今天號召跨黨派立委舉行「海口人的命也是命」記者會，表達反對達德能源開始籌備在雲林縣四湖鄉進行的風機建置計畫。蔡壁如呼籲，政府應檢討風力發電的環評標準，在能源轉型的同時也要顧到環境正義，在能源發展與生態保育、地方發展間取得平衡。

蔡壁如表示，雲林這些內陸型的陸域風機和社區的距離非常近，卻僅以風機基座距離作為免環評標準，規範竟最為寬鬆，給廠商規避的空間，政府明顯怠惰失職；經統計，雲林縣海線五鄉（麥寮、崙背、台西、四湖、口湖），申請中的陸域風機總共有97座，經濟部工業局正陸續發給籌設許可、施工許可，環評方面也全面闖關，有四成風機已完成環評程序，其餘六成都獲環保署「免環評」同意函，其中四湖和台西，更有高達七、八成的風機免環評。

蔡壁如指出，2012年苗栗苑裡開發風車，與民宅距離約60至250公尺，激起強烈抗爭，當時民間主張至少要有500公尺以上的緩衝，是國際平均安全距離470至700公尺的最低標，但環保署「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」卻設下250公尺免環評，實在應該加以檢討。

國民黨立委鄭正鈐表示，台電「香山2號風力發電機」在發包施工期間曾經起火，發電機高達67公尺，相當於20多層樓高，加上新竹風大，增加救援難度，後來還是吊掛水線，才撲滅火勢，這可以說是台灣第一起風力發電機火警，也燒出潛在的消防安全問題；若風機設置密度過於靠近，所可能造成的公共安全危害隱患，不能掉以輕心。

雲林縣四湖反風車自救會會長吳連進說，達德能源所舉辦的說明會，有許多不識字者簽名的偽造文書嫌疑，民眾也擔憂大型風機的眩影、低頻噪音，將嚴重影響當地居民的生活品質；居民反對核能，支持政府緑能政策，但不能犧牲少數人民，破壞環境，才是乾淨的綠能。

耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源說，由於四湖反風車抗爭，他們才知道整個雲林海岸都將插滿大型風機，在台西鄉的民眾，連有多少風機的計畫都完全不知道，財團開發商只跟地方政治人物接觸，完全不理會「社區知情權」的原則，這樣的綠電既不綠，也不民主、不正義。