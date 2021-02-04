台南市府年後小內閣異動 預計3名一級以上主管調整

台南市政府小內閣原本外傳將有4、5名人事異動，不過，市長黃偉哲今透露，包括新成立的客家事務委員會，預計將有3名一級以上主管微幅調整，2月8日或9日人事更明朗，屆時會公布異動狀況，春節連假後團隊將有新氣象。

黃偉哲說，人事變化一向最敏感，但盡量會在大家都可以接受，而且順應個人意見和生涯規畫來做調整，相信調整過的團隊來和市民見面，會有更好的服務。

外傳台南市私立崑山中學代理校長戴謙將接任副市長，黃偉哲說，很多事情下周會比較明朗，現在都在洽商中，放假前會給大家比較清楚的說明，包含哪些位置有人選調整。

去年底台南市政府成立客家事務委員會，目前由原住民族事務委員會主任委員尤天鳴暫代，黃偉哲表示年後客委會有新主委上任，人事都要2月8日、9日比較確定。