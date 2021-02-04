「台南信義區」平實營區將建社宅 180戶116年完工

有「台南信義區」之稱的平實營區今天進行第一期都更招商案簽約，台南市政府取得約180戶社會住宅，將提供1到3房型的全齡住屋，預計民國112年動工，116年完工，而該基地也是目前市府規畫位處在「最黃金」精華地段的社宅。

平實營區鄰近榮民醫院、國賓影城、南紡購物中心及大灣交流道，住宅區土地標出每坪58萬3000元及65萬5000元的好價格，可說是台南市東區的金雞母。今天由台南市長黃偉哲與國城建設董事長蔡麗環進行第一期都更招商案簽約。

台南市長黃偉哲表示，平實營區第一期都市更新案為台南市第一件營改土地更新案，透過都市更新容積獎勵取得約180戶社會住宅，提供1到3房型，採通用設計、強化區內無障礙設施，部分樓層會配置無障礙住宅，適合全齡居住，可為市庫節省公帑支出約20億元經費，降低青年、弱勢族群居住負擔。

都發局長莊德樑指出，該基地土地面積約2.8公頃，具東台南副都心潛力，第一期預計串連商業帶和綠帶，規畫透天店住及15到24層大樓，近1200個住宅單位，並將申請綠建築銀級獎勵。第二期預估取得150戶社宅。