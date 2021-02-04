主計總處研究統計，民眾農曆春節最愛到廟宇參拜走春，去年人潮最多的宗教場所是雲林北港朝天宮；因應連續假期交通運輸及熱門景點車潮，北港警分局針對易壅塞路段實施管制和規畫替代道路，呼籲民眾可提早規畫行車路線，節省時間。

北港分局表示，春節期間，台19線北港華勝路（五路財神廟）、華南路、北港大橋路段，預估上午10點至下午4點湧現車潮。

警方建議往南車輛進入北港鎮後往公園路行駛，至文仁路後直走由媽祖大橋南下；或改走雲145線進入北港，往公園路至文仁路行駛到媽祖大橋南下。

北上民眾可走台19線，至北上72.7公里處（新竹貨運）左轉至媽祖大橋北上，銜接文仁路後左轉，自公園路走雲145線北上；或可由164縣道行至北港大橋南端（三角圓環）左轉台19線，至7-11超商右轉至資川公司，再右轉上媽祖大橋後往北接文仁路、左轉公園路後從雲145線北上。

此外，2月12日（正月初一）至2月16日（正月初五）每天上午8點到下午6點，朝天宮周邊路段將實施管制、規畫徒步區，包括中山路、民主路、仁和路、義民路、民生路、大同路、中正路、公民路、博愛路等，提醒駕駛人務必注意行車路線，避開管制路段行駛。