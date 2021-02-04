台南新增3處文化資產 清代道署遺構為市定古蹟

台南市文化資產管理處今天宣布，台南市將新增市定古蹟「清代道署遺構」、歷史建築「濟生醫院」和「清代考棚遺構」等3處文化資產，預定今年中旬公告。

文化部去年審議通過「台灣府城城門及城垣殘蹟」升格為國定古蹟後，台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會也審議通過台南市3處文化資產，分別是市定古蹟「清代道署遺構」、歷史建築「濟生醫院」和「清代考棚遺構」，全在中西區。

文資處人員指出，「清代道署遺構」是民國105年中西區永福國小校舍改建工程時發現的，考古團隊調查研判是清代「台澎兵備道署」遺構，校舍改建也因遺構出土而更改設計，遺構暫時回填，避免遭到破壞。

文資處認定現場遺留的18世紀磚造遺構及日治時期的柱礎遺構，不僅反映台灣重要官署遺跡，也呈現日治時期以來的演變，是台南市重要歷史場域，具稀少性與重要性，未來將融入新校舍作為府城文化展示場域。

中西區民生路停車場的「濟生醫院」，是日治時期防治傳染病的避病院。目前僅存一棟建物，戰後雖有增建及改建，但仍留有十字走廊分隔各機能空間，且設有車寄做為入口，保有日治時期的空間配置與大跨度偶柱式木屋架、雨淋板等建築技法，見證日治時期公共衛生政策和台南避病院發展的歷史。

中西區衛民街駅前千利修大樓花臺的「清代考棚遺構」，是104年興建大樓時發現的，當時建商委託考古團隊調查研究，研判是清代所建「台灣府考棚」的部分基礎遺構，後放於原址平臺上，大樓管理委員會去年申請提報為文化資產，審議會通過登錄為歷史建築。