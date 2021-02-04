畸形連體哈密瓜 青農種出像屁屁形狀哈密瓜捨不得吃

33歲嘉義縣太保市青農葉俊宏經營「歐葉果園」，租地1公頃農田搭溫室，種植洋香瓜、番茄、香瓜，種5年，栽種「奧費斯」網紋哈密瓜，昨天首次出現1顆畸形，有如「連體嬰、屁屁」形狀的哈密瓜，讓人嘖嘖稱奇，葉俊宏捨不得吃，先供奉在神明桌上，請神明享用。

嘉大園藝系畢業的葉俊宏，家中開電器行，他投入溫室瓜果栽培，經人推介，栽植「奧費斯」哈密瓜，屬日本阿露斯品系，近年有不少農民種植，「奧費斯」品種網紋狀特殊，甜度約16、17度，口感綿密，為集中養份，以「一株一果」栽培。

這顆畸形連體瓜果，因植株剛好沒有適當好瓜可留，因此一直沒將畸形果摘除，兩粒果實相連的哈密瓜，有人看到形容「好漂亮的美臀」、「像屁屁」，一般畸形果相連處容易爛掉，漂亮網紋連接罕見。