聽新聞
test
0:00 / 0:00
畸形連體哈密瓜 青農種出像屁屁形狀哈密瓜捨不得吃
33歲嘉義縣太保市青農葉俊宏經營「歐葉果園」，租地1公頃農田搭溫室，種植洋香瓜、番茄、香瓜，種5年，栽種「奧費斯」網紋哈密瓜，昨天首次出現1顆畸形，有如「連體嬰、屁屁」形狀的哈密瓜，讓人嘖嘖稱奇，葉俊宏捨不得吃，先供奉在神明桌上，請神明享用。
嘉大園藝系畢業的葉俊宏，家中開電器行，他投入溫室瓜果栽培，經人推介，栽植「奧費斯」哈密瓜，屬日本阿露斯品系，近年有不少農民種植，「奧費斯」品種網紋狀特殊，甜度約16、17度，口感綿密，為集中養份，以「一株一果」栽培。
這顆畸形連體瓜果，因植株剛好沒有適當好瓜可留，因此一直沒將畸形果摘除，兩粒果實相連的哈密瓜，有人看到形容「好漂亮的美臀」、「像屁屁」，一般畸形果相連處容易爛掉，漂亮網紋連接罕見。
葉俊宏說，入冬寒流接連報到，栽培管理不易，瓜果收成不如過去好，這顆連體瓜重3.1公斤約5台斤，留下來享用，他的瓜送台北果菜市場拍賣，年節前每公斤拍賣價350元，他收成2500公斤完售，哈密瓜一年收成2次，下次要等到秋季瓜果採收。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言