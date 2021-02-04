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登上年末台南耶誕跨年舞台 外國藝人大讚台灣防疫

中央社 / 台南4日電

2020年末韓國女團「少女時代」團員孝淵等多名外國藝人登台南耶誕跨年系列活動，返國後紛紛在媒體上大讚台灣防疫，也讓台灣再度躍上國際。

台南2020年末的「台南好Young耶誕跨年系列活動」，邀請孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（MartinHurkens）及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）登台，這些藝人回國後紛紛在媒體上大讚台灣防疫。

台南市政府今天發布新聞稿指出，在台南登台的國外藝人，不只在媒體上分享台灣嚴格防疫措施，也提及自己在台南表演的心情。

馬丁說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球，他卻能在台南過著正常自由的生活，非常不可思議，希望家鄉荷蘭也能儘快恢復正常生活，就像在台南的日子一樣。

李美潔對媒體表示，她入境台灣後，得遵守許多防疫要求，規定雖繁複，但台灣防疫的謹慎讓她感到相當放心；家鄉親友看到她在台南的演出照片後，大感驚訝，因目前世界少有地方舉辦如此的大型活動。

孝淵、馬丁及李美潔去年底在台南登台前，嚴格遵守居家檢疫相關規定，且經採檢陰性才演出，這樣的經歷讓他們回國後分別向韓國脫口秀節目黃金漁場RadioStar、荷蘭媒體ZO-NWS及英國媒體In Your Area等分享在台南的體驗。

荷蘭 韓國 英國

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