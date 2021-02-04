快訊

彰化女校長酒後大鬧影片瘋傳 陳情書羅列18條罪狀求換校長

訂便當一開驚見「配菜4大天王」 她崩潰：這機率有多高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

村落「第醫人」楊振杰腦部受創康復了 要完成行醫大願

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生楊振杰車禍腦部受創後康復，準備上學，完成行醫濟世大願。圖／擷取楊振杰臉書畫面
台南一中應屆畢業生楊振杰車禍腦部受創後康復，準備上學，完成行醫濟世大願。圖／擷取楊振杰臉書畫面

台南一中應屆畢業生楊振杰去年考上長庚大學中醫學系，成為村落「第醫人」，卻因車禍腦部受創，但也在昏迷1個多星期的死亡關頭奇蹟甦醒。經4個多月的努力，他康復了，準備上學去，未來要完成行醫救人的大願。

住在高雄偏鄉村落的楊振杰，自小看到醫師到鄉下行醫救人，立志要當醫生，未來能到偏鄉行醫濟世。他憑著努力，去年如願錄取長庚大學中醫系，也是村落第1個考上醫科的學生。但去年8月中旬與朋友出遊，卻發生車禍，腦部受創而昏迷，家屬透過臉書集氣，除了許多網友加入，南一中師生也一起為他集氣祝福，昏迷多日後清醒。

去年中秋節前夕出院，卻也因右眼視力受損，以及腦部傷後造成邏輯、記憶能力受影響和右手、右腳無力待恢復，辦理休學，全心復健與療養，經過多個月的努力，除了右眼視力、眼窩骨折尚待恢復及治療，其他都已康復。

楊振杰受訪時表示，剛出院時部分往事已忘記，連車禍也記不得，但持續治療、復健、針灸，每天都感受自己在進步，不時會有過去記憶浮現，最後也記起車禍狀況。車發發生時下著雨，朋友騎車載他，因視線不好加上天雨路滑，車子失控撞上路樹，朋友本能地以手護住頭部，只有手骨折，他則是來不及護頭，頭部撞上受創。

楊振杰說，復健這段期間，長庚大學的學姐有拿大一必修的生物、化學英文書籍給他，為下學期開學預做準備，閱讀中發現內容和他在準備指考時的部分內容一樣，只是中文換成英文，並多了一些要背誦的專有名詞，也更有信心能全力以赴，並在二年級時雙修醫學系。南一中校長廖財固昨晚獲知楊振杰已經康復準備上學，除了打電話關懷，也期勉他完成行醫濟世的人生大願。

去年復健期間，楊振杰在臉書上寫著「悲劇！我視力0.4有可能不能恢復了也不能矯正，一開始，我在聽到這消息的時侯，心裡都是醫師說的那句「不能當外科醫師了」，我的夢想當腦科醫師竟然被車禍打斷。但我家人提醒我，當腦內科也可以，我又有些釋懷了，在搭車返家時我思考了很多，比起自怨自艾，那個樂觀的我跑去哪了呢？而且我有那麼多關心我的人、朋友. 家人，好想抱抱大家，我是幸運的那個，希望我能繼續創造奇蹟，就算只有0.00001趴我也會努力衝破它的，我相信我可以的。」

車禍 復健 醫師

延伸閱讀

月經沒來、經血量異常？曾郁文：月經異常，可能身體3部位出現問題

老翁又暈又無力 頸動脈阻塞99％僅剩細縫

「恐攻級酒駕」撞女騎士全身骨折亡 確定要關12年半

最後12.3秒狂砍8分 巫師奇蹟逆轉籃網

相關新聞

村落「第醫人」楊振杰腦部受創康復了 要完成行醫大願

台南一中應屆畢業生楊振杰去年考上長庚大學中醫學系，成為村落「第醫人」，卻因車禍腦部受創，但也在昏迷1個多星期的死亡關頭奇...

台南六甲落羽松美爆遊客湧入 警方祭停車及交通管制

台南市六甲落羽松林已成為新網紅打卡景點，今年度因應疫情關係，諸多大型年節活動已取消，加上遊客轉向戶外踏青活動，據六甲區公...

春節點亮故鄉燈！偏鄉老人多用九柑仔店獲贊助高掛燈籠

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景-嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，為迎接返...

畸形連體哈密瓜 青農種出像屁屁形狀哈密瓜捨不得吃

33歲嘉義縣太保市青農葉俊宏經營「歐葉果園」，租地1公頃農田搭溫室，種植洋香瓜、番茄、香瓜，種5年，栽種「奧費斯」網紋哈...

乾旱枯水期水情嚴峻 朴子市傳出自來水管破裂大漏水

入冬進入枯水期，天氣乾旱，水情嚴峻，嘉義縣一期稻作停灌，嘉義縣市供應民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，總蓄水量只剩一半，...

小年夜回嘉縣公車免費搭 縣警局製作交通QRCODE報你知

春節近了，即將進入交通疏運高峰，為因應返鄉及出遊人潮車潮，嘉義縣長翁章梁為方便遊子返鄉與家人團圓，減輕交通費用負擔，指示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。