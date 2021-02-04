村落「第醫人」楊振杰腦部受創康復了 要完成行醫大願

台南一中應屆畢業生楊振杰去年考上長庚大學中醫學系，成為村落「第醫人」，卻因車禍腦部受創，但也在昏迷1個多星期的死亡關頭奇蹟甦醒。經4個多月的努力，他康復了，準備上學去，未來要完成行醫救人的大願。

住在高雄偏鄉村落的楊振杰，自小看到醫師到鄉下行醫救人，立志要當醫生，未來能到偏鄉行醫濟世。他憑著努力，去年如願錄取長庚大學中醫系，也是村落第1個考上醫科的學生。但去年8月中旬與朋友出遊，卻發生車禍，腦部受創而昏迷，家屬透過臉書集氣，除了許多網友加入，南一中師生也一起為他集氣祝福，昏迷多日後清醒。

去年中秋節前夕出院，卻也因右眼視力受損，以及腦部傷後造成邏輯、記憶能力受影響和右手、右腳無力待恢復，辦理休學，全心復健與療養，經過多個月的努力，除了右眼視力、眼窩骨折尚待恢復及治療，其他都已康復。

楊振杰受訪時表示，剛出院時部分往事已忘記，連車禍也記不得，但持續治療、復健、針灸，每天都感受自己在進步，不時會有過去記憶浮現，最後也記起車禍狀況。車發發生時下著雨，朋友騎車載他，因視線不好加上天雨路滑，車子失控撞上路樹，朋友本能地以手護住頭部，只有手骨折，他則是來不及護頭，頭部撞上受創。

楊振杰說，復健這段期間，長庚大學的學姐有拿大一必修的生物、化學英文書籍給他，為下學期開學預做準備，閱讀中發現內容和他在準備指考時的部分內容一樣，只是中文換成英文，並多了一些要背誦的專有名詞，也更有信心能全力以赴，並在二年級時雙修醫學系。南一中校長廖財固昨晚獲知楊振杰已經康復準備上學，除了打電話關懷，也期勉他完成行醫濟世的人生大願。

去年復健期間，楊振杰在臉書上寫著「悲劇！我視力0.4有可能不能恢復了也不能矯正，一開始，我在聽到這消息的時侯，心裡都是醫師說的那句「不能當外科醫師了」，我的夢想當腦科醫師竟然被車禍打斷。但我家人提醒我，當腦內科也可以，我又有些釋懷了，在搭車返家時我思考了很多，比起自怨自艾，那個樂觀的我跑去哪了呢？而且我有那麼多關心我的人、朋友. 家人，好想抱抱大家，我是幸運的那個，希望我能繼續創造奇蹟，就算只有0.00001趴我也會努力衝破它的，我相信我可以的。」