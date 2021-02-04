台南六甲落羽松美爆遊客湧入 警方祭停車及交通管制

台南市六甲落羽松林已成為新網紅打卡景點，今年度因應疫情關係，諸多大型年節活動已取消，加上遊客轉向戶外踏青活動，據六甲區公所統計1月份累計參觀人次已達17萬9000人次，警方預估春節期間初一至初五將出現尖峰人潮，評估目前現有周邊停車場容量，恐超出負荷，為避免道路壅塞並兼顧旅遊品質，麻豆警方針對落羽松景點道路管制措施如下：

1、 台1線南下298.9K至300.3K路段沿線禁止臨時停車。

2、 落羽松活動會場(299.8K)至林鳳營牧場農路沿線，為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

3、 落羽松活動會場(299.8K)至台1線北上299.7K為機車停放區，規畫人、車分流，禁止汽車停放。

警方觀察，部分遊客將車輛停放於台1線南下側車道或周邊農路，因而違規穿越台1線中央分隔島，非常危險，已請台南市六甲區公所將台1線南下298.9K至300.3K路段沿線設置「禁止臨時停車」告示牌並擺放交通錐，警方也將加強取締；針對遊客最愛拍照及步行區域「落羽松活動會場至林鳳營牧場之間農路」，也已規畫為行人徒步區，另活動會場入口北側100公尺規畫人、車分流，保障遊客行走安全。

主辦單位台南市六甲區公所、台南市政府交通局、交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段現地會勘，研議改善方式，期給遊客充足的停車空間與安全走廊，保障遊客安全。