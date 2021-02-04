快訊

彰化女校長酒後大鬧影片瘋傳 陳情書羅列18條罪狀求換校長

訂便當一開驚見「配菜4大天王」 她崩潰：這機率有多高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南六甲落羽松美爆遊客湧入 警方祭停車及交通管制

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲落羽松超夯，遊客絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松超夯，遊客絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影

台南市六甲落羽松林已成為新網紅打卡景點，今年度因應疫情關係，諸多大型年節活動已取消，加上遊客轉向戶外踏青活動，據六甲區公所統計1月份累計參觀人次已達17萬9000人次，警方預估春節期間初一至初五將出現尖峰人潮，評估目前現有周邊停車場容量，恐超出負荷，為避免道路壅塞並兼顧旅遊品質，麻豆警方針對落羽松景點道路管制措施如下：

1、 台1線南下298.9K至300.3K路段沿線禁止臨時停車。

2、 落羽松活動會場(299.8K)至林鳳營牧場農路沿線，為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

3、 落羽松活動會場(299.8K)至台1線北上299.7K為機車停放區，規畫人、車分流，禁止汽車停放。

警方觀察，部分遊客將車輛停放於台1線南下側車道或周邊農路，因而違規穿越台1線中央分隔島，非常危險，已請台南市六甲區公所將台1線南下298.9K至300.3K路段沿線設置「禁止臨時停車」告示牌並擺放交通錐，警方也將加強取締；針對遊客最愛拍照及步行區域「落羽松活動會場至林鳳營牧場之間農路」，也已規畫為行人徒步區，另活動會場入口北側100公尺規畫人、車分流，保障遊客行走安全。

主辦單位台南市六甲區公所、台南市政府交通局、交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段現地會勘，研議改善方式，期給遊客充足的停車空間與安全走廊，保障遊客安全。

麻豆警分局長邱顯良說，台1線現有停車容量不足，已請臺南市六甲區公所尋找其他停車場地，分局也全力投入警力指揮，每半小時監控周邊停車容量，如停車位已滿，會即時請警察廣播電臺轉知用路人知悉，呼籲遊客來參觀之前，注意收聽警廣訊息，避免敗興而歸。

台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松超夯，警方將進行交通管制。記者吳淑玲／攝影

落羽松 林鳳營 停車場

延伸閱讀

嘉義版忘憂森林「魚寮遺址」超唯美！夢幻秘境落羽松林轉紅

因應春節人車潮 中壢分局實施交通疏導措施

太美了！台南六甲落羽松季今開幕　1.5公頃花海＋變色落羽松必拍

台南今起交通大執法3天 永康善化取締民眾紛紛守規矩

相關新聞

村落「第醫人」楊振杰腦部受創康復了 要完成行醫大願

台南一中應屆畢業生楊振杰去年考上長庚大學中醫學系，成為村落「第醫人」，卻因車禍腦部受創，但也在昏迷1個多星期的死亡關頭奇...

台南六甲落羽松美爆遊客湧入 警方祭停車及交通管制

台南市六甲落羽松林已成為新網紅打卡景點，今年度因應疫情關係，諸多大型年節活動已取消，加上遊客轉向戶外踏青活動，據六甲區公...

春節點亮故鄉燈！偏鄉老人多用九柑仔店獲贊助高掛燈籠

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景-嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，為迎接返...

畸形連體哈密瓜 青農種出像屁屁形狀哈密瓜捨不得吃

33歲嘉義縣太保市青農葉俊宏經營「歐葉果園」，租地1公頃農田搭溫室，種植洋香瓜、番茄、香瓜，種5年，栽種「奧費斯」網紋哈...

乾旱枯水期水情嚴峻 朴子市傳出自來水管破裂大漏水

入冬進入枯水期，天氣乾旱，水情嚴峻，嘉義縣一期稻作停灌，嘉義縣市供應民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，總蓄水量只剩一半，...

小年夜回嘉縣公車免費搭 縣警局製作交通QRCODE報你知

春節近了，即將進入交通疏運高峰，為因應返鄉及出遊人潮車潮，嘉義縣長翁章梁為方便遊子返鄉與家人團圓，減輕交通費用負擔，指示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。