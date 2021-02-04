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乾旱枯水期水情嚴峻 朴子市傳出自來水管破裂大漏水
入冬進入枯水期，天氣乾旱，水情嚴峻，嘉義縣一期稻作停灌，嘉義縣市供應民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，總蓄水量只剩一半，朴子市區昨天傳出自來水管破裂大漏水，水壓低，造成用戶用水不便叫苦，經水公司緊急搶修，恢復供水，但破管卻造成水資源浪費。
朴子市長吳品叡獲報，協調水公司朴子服務所處理，她說，市區供水壓力不足，經與水公司確認是管線破裂，已找到漏水處搶修，搶修須將水源關閉，造成用戶不便。
水公司第五區管理處說，經檢視漏水地點在海通路與南通路口，箱涵地底下有個150ＭＭ的水管老舊鏽蝕破裂，造成漏水，昨天中午搶修後，恢復正常供水，水公司老舊水管分期逐步汰換。
快過年了，碰上疫情嚴峻，大掃除及疫情清潔，用水量大增，嘉南地區主要供灌水源曾文、烏山頭水庫水位直直落，水情嚴峻，中央旱災應變中心去年底將嘉義區調整水情燈號為「黃燈」，實施夜間減壓供水。
第五區管理處說，減壓供水，從晚間10點至隔天凌晨6點，採降低水壓方式供水，減輕民眾生活影響及不便，仁義潭、蘭潭蓄水量剩5成，因曾文、烏山頭水庫蓄水量大減，嘉義縣市每天供水30.5萬噸，為調節用水，每天從雲林湖山水庫調撥10萬噸，另從烏山頭水庫調撥6萬噸支援，呼籲民眾節約用水。
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