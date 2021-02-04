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春節點亮故鄉燈！偏鄉老人多用九柑仔店獲贊助高掛燈籠

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供

三立電視台本土劇「用九柑仔店」去年熱播下片，柑仔店場景-嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，為迎接返鄉遊子，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，金鼠年首次發起彩繪燈籠活動，在柑仔店高掛數百個彩繪燈籠，年初一到元宵節展出，深受好評。

迎接牛年到來，黃淑晴將在小年夜前點燈，碰上疫情嚴峻，活動規模縮小，黃淑晴徵求六腳人贊助點燈，經聯合新聞網報導，獲熱烈回響，許多六腳人表達捐助意願，300個美麗彩繪燈籠照亮夜空，黃淑晴說，款項足夠，謝謝大家響應。

「點亮故鄉燈、讓遊子平安健康」，黃淑晴說，六腳老人最多，因「用九柑仔店」走紅，讓國人認識純樸鄉鎮，她是戲劇演員經紀人，獨自出錢出力，經三立電視台同意，將用九柑仔店拍攝現場還原，引進嚴選伴手禮以及青農農產品，獲得知名漫畫家阮光民老師支持，由遠流出版社授權獨家文青袋，讓社區永續經營發展，帶動地方繁榮，「讓用九變成永久！」期盼嘉義愈來愈好！

黃淑晴說，這次裝置藝術燈光佈置展從6日到3月1日，感謝贊助燈飾經費六腳鄉長陳川崎、六腳代表會主席、六腳農會總幹事、縣政顧問呂文正等人。柑仔店成為拍戲場景前是「存德中藥房」，建物閒置荒廢多年，2012年由社區規畫師團隊帶領全國建築景觀科系大學生，活化建物，歡迎大家過年來柑仔店走春。地址在六腳鄉潭子墘90號。

迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供
迎接牛年到來，嘉縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，再度發起點亮用九柑仔店故鄉燈，美麗彩繪燈籠照亮夜空。圖／黃淑晴提供

嘉義 伴手禮 元宵節

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