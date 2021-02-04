小年夜回嘉縣公車免費搭 縣警局製作交通QRCODE報你知

春節近了，即將進入交通疏運高峰，為因應返鄉及出遊人潮車潮，嘉義縣長翁章梁為方便遊子返鄉與家人團圓，減輕交通費用負擔，指示縣公車處配合「回嘉真好」專案，10日小年夜推出「回嘉團圓免費公車」。

小年夜當天嘉縣公車處營運的班車，包括嘉義縣市，全部路線、全部班次都提供免費搭乘服務，民眾坐車時不需使用現金、電子票證或其他套票，直接上車即可免費搭乘，歡迎返嘉民眾多加利用。

公車處說，因應「秋冬防疫專案」，司機及旅客搭乘公車全程應配戴口罩，車內及候車空間禁止飲食；每輛公車每天出車前都有清潔消毒作業流程。

另，春節連假10日起至16日止共7天，警局提前昨起與全國同步啟動「加強重要節日安全維護」專案，針對傳統市場、知名宮廟、公共運輸場站、大型展場及熱門觀光景點周邊聯外道路，配合公路單位規畫執行疏運措施。

連假增派警力加強交通稽查疏導，以適時調節車流，排除事故障礙，避免道路壅塞、回堵。警局製作臉書及網頁QR CODE，提供用路人查詢，呼籲民眾做好行前規畫，多利用替代道路，避開易壅塞時段及路段，可收聽警廣電臺即時路況，掌握最佳方向。