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國定民俗東山迎佛祖今晨起駕 疫情不開放大批信眾隨香

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝

傳承200年的國定民俗「東山迎佛祖暨遶境」活動今天清晨登場，東山碧軒寺因應疫情嚴峻，公告謝絕交陪宮廟和其陣頭參與，取消信眾至廟內觀禮、取消信眾沿路隨香、取消躦轎腳（稜轎跤），白河警分局提醒防疫勿隨香（行）」。

東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖，每年都在過年前的農曆12月23日送駕回鑾關子嶺火山碧雲寺 「過年」，在農曆正月10日再迎駕回碧軒寺、遶境東山，每年都吸引大批信眾隨香跟著佛祖媽上山，也是東山最熱鬧的時候，在2011年經文化部認定為國家重要民俗。

這是東山區和白河區一年一度重要民俗活動，保留傳統古風，意義重大。在今天6時40分進行登轎安座儀式，並於6時52分正式起駕出發，前往火山碧雲寺全程計14.6公里。

往年參與的信眾甚多，廟方今年秉持社會責任，為預防新冠肺炎疫情擴散，東山碧軒寺和火山碧雲寺協調以防疫為優先，決議調整今年舉辦方式，不對外公開，由兩廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟共同維持民俗核心儀程。謝絕一切交陪宮廟及陣頭、信眾參與，同時取消鑽轎腳、信眾入廟觀禮、參香與廟外隨香。

白河警也配合廟方決議，活動期間廟方工作人員穿著統一服裝、配戴工作證，所有人員採實聯制列冊，警方於活動過程中協助廟方勸離民眾隨香、鑽轎腳等，並有民力協勤，於活動過程中提醒及宣導大家作好各項防疫措施。

白河警分局分局長陳明宏表示，勤務期間除要求員警同仁注意自身安全防護外，同時也結合廟方人員一同進行防疫宣導，提醒民眾保持適當防疫社交距離，以降低及避免群聚造成染疫之風險。

台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝
台南東山迎佛祖今天清晨從東山碧雲寺出發年，因新冠疫情謝絕民眾隨香，白河警分局請廟方人員著統一服裝進行管制。記者吳淑玲／翻攝

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