影／台南春安首日 市長黃偉哲期許為民服務不養案

為期15天的加強重要節日安全維護工作今天登場，台南市長黃偉哲晚間出席全市同步擴大臨檢勤前教育，並在台南市警察局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同下，前往慰問海頭社區守望相助隊及路檢勤務的員警。黃偉哲期許，過去警察有平日養案，等到春安期間再做績效，這對現在來講不是正常的，以後加強為民服務，民眾需要時就能拿的出來，並做為工作績效。

黃偉哲說，今晚10時開始，為期15天的加強重要節日安全維護工作登場，希望民眾來台南交通、治安安全、舒適，不要有意料之外的交通、治安或暴力事件，這也仰賴平日工作績效及努力。