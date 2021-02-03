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張麗善稽查好樂迪KTV 雲林民眾戴口罩唱歌落實防疫
雲林縣政府今起執行公共場所例行聯合稽查，因應新冠肺炎疫情升溫，稽查作業加強查察衛福部公告八大類公共場所。縣長張麗善今天率隊至第一站好樂迪KTV斗六店稽查與宣導，除檢查環境設備，也要求業者定時消毒，並宣導民眾出入務必戴口罩並配合相關防疫措施，防堵出現群聚感染風險。
張麗善表示，聯合稽查為每年例行性定時作業，每周3天、每天稽查6家次，由建設處、衛生局、縣警局及社會處等跨部門派員稽查，尤其高傳播風險休閒娛樂場域列為重點對象，將另外進行臨時性稽查，確保各場所安全無虞。
張麗善指出，民眾出入醫療照護、公共運輸、民生消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關等八大類高感染傳播風險場域，除須做好個人自主健康管理，也請戴口罩，配合量體溫、手部酒精消毒等措施，並保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。
除落實各項防疫措施，今天接受稽查的業者指出，為掌握每位消費者健康狀況，入內前每人都須完成線上實名制登記，填寫個人資料及旅遊史，確認健康狀況後才會開放入內消費。
張麗善表示，民眾如在KTV包廂等各類密閉式空間、且無法保持合宜社交距離者，就應戴口罩防止飛沫傳染，同時業者可協助規勸未戴口罩者，屢勸不聽可舉證後通報衛生局取締，將依傳染病防治管理辦法開罰新台幣3千元至1萬5千元。
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