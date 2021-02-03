異味太香！廠商拒稽查僵持1小時 雲林環保局開罰20萬

雲林日前有民眾向環保局陳情，經過斗六市一家公司外聞到刺鼻異味，稽查人員獲報後立即前往稽查，但遭該公司拒絕，稽查人員後請警方協助，雙方在現場僵持1個多小時仍稽查未果，環保局副局長黃富義表示，由於該公司規避稽查，當場依空汙法裁處新台幣20萬元定案。

西半部尤其中南部地區已連日空氣品質不良，最近有民眾行經斗六某公司外，常發覺有「濃濃香味」撲鼻而來，即使戴著口罩防疫依舊「香氣四溢」於是向環保局陳情。

黃富義表示，當時稽查人員抵達該公司時，廠方人員出面表示「負責人及廠長都不在縣內」，已告知主管趕回處理、拒絕稽查人員先行入內，後警方也到場協助，但都仍無法順利進場稽查。

雙方對談1個多小時，最終仍稽查未果，稽查人員當場宣讀空汙法法條規範，並依第48條規避稽查開出20萬元罰單；黃富義指出，拒絕、規避稽查可依空汙法第48條處20萬至100萬元罰鍰，呼籲其他業者在空品不良期間應共同努力，減少排放汙染物。