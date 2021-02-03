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影／駕駛注意！中正大學門前將設移動式測速儀

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
大學路在去年施工完成後寬敞且筆直，用路人易超速，統計去年共發生400多起大小交通意外。記者莊祖銘／攝影
大學路在去年施工完成後寬敞且筆直，用路人易超速，統計去年共發生400多起大小交通意外。記者莊祖銘／攝影

「十次車禍九次快」近期有中正大學學生發現，校門前大學路段架設「限速50」和「警52測速照相預告」號誌，根據統計該路段去年發生400餘起車禍，警方研判該路段今年施工完成後，又寬又直騎士易超速，近日架設號誌，一星期內將實施移動式測速照相。

豐收所長汪智霖表示，大學路段去年施工完成後，路幅寬敞且筆直，用路人在使用上易超速，另外當地岔路眾多，居民又多以老年人口為主，常未注意號誌便從巷口竄出，測速照相的目的也為讓主幹道大學路上的汽機車駕駛減速時能提高警惕，「多一層防範」。

據了解，一支固定式測速儀要價200萬元以上，目前該路段因經費有限並不會設置，僅採移動式測速，員警將於速限告示牌50至100公尺內，持測速槍定點偵測，警方表示，該告示牌的設立「不是為了賺業績」，只希望該路段能降低事故發生可能性。

民雄分局表示，該移動式測速照相將於近日實施，會在臉書「民雄分局」粉絲專頁和民雄分局官網上公告，民眾可事先上網瀏覽，也呼籲用路人應注意速限，勿隨意超速以免吃上罰單。

另外汪智霖也宣導，「春節期間，派出所不打烊」，關於治安、交通上，需要警方協助可隨時撥打110，希望民眾春節時可以安心放假。

近期有中正大學學生發現，校門前大學路段架設「限速50」和「警52測速照相預告」號誌。記者莊祖銘／攝影
近期有中正大學學生發現，校門前大學路段架設「限速50」和「警52測速照相預告」號誌。記者莊祖銘／攝影
大學路在去年施工完成後寬敞且筆直，用路人易超速，統計去年共發生400多起大小交通意外。記者莊祖銘／攝影
大學路在去年施工完成後寬敞且筆直，用路人易超速，統計去年共發生400多起大小交通意外。記者莊祖銘／攝影

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