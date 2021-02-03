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加強重要節日工作展開 白河警友會慰問同仁激勵士氣

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
加強重要節日工作展開 ，白河警友會慰問同仁激勵士氣。記者謝進盛／翻攝
加強重要節日工作展開 ，白河警友會慰問同仁激勵士氣。記者謝進盛／翻攝

警方今晚10點起，110年加強重要節日安全維護工作將展開，白河分局警友辦事處慰問員警辛勞，今下午前往白河分局加油，並分局長陳明宏率領各級內外勤主管幹部代表接受。

這次治安重點為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」許多警察同仁得犧牲年節與家人團聚時間，讓民眾平安過好年，為慰勞警察付出，白河分局警友辦事處主任鄭明唐、副主任李坤寶等人，今下午前往白河分局慰問同仁，就109年各項勤、業務表現優異同仁頒贈獎勵金，並互道春節愉快。

白河分局分局長陳明宏也代表同仁對警友會大力支持表達感謝之意，並再次向民眾宣導，春節期間如有大額現金存提款，可請求警方協助護鈔及代保管現金等服務；另出外旅遊或返鄉團圓，亦可申請舉家外出加強住居所安全巡守。

白河 警察

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