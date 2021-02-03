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民進黨南市黨部今發春節禮券 資深黨員：很窩心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部今天發春節禮券給資深黨員，感謝他們為黨的奉獻。記者鄭惠仁／翻攝
民進黨台南市黨部今天發春節禮券給資深黨員，感謝他們為黨的奉獻。記者鄭惠仁／翻攝

民進黨台南市黨部潘新傳為關懷資深黨員，在黨內首創於春節前發送全聯500元禮券，今天共有16名資深黨員代表拿到紅包，不少黨員表示感到很窩心。

潘新傳今天率黨部同仁、評議委員召集人邱志初、執行委員余柷青、評議委員王麗花，前往關廟聯誼會，發送給16名資深黨員代表，並到資深黨員程來長經營的程家水餃，與資深黨員品嘗美食，共同憶當年街頭奮鬥過程。

潘新傳去年競選市黨部主委時，便提出關懷資深黨員的政見，並逐一落實成立青年部、婦女部、新住民部、宗教文化部，以行動關懷資深黨員，陸續舉辦資深黨員聯誼、創黨黨員圍爐。

潘新傳表示，1989年台南縣長選舉，爆發作票爭議，他的哥哥潘輝全時任縣黨部主委，第一時間就打電話給關廟的黨員，並率支持者包圍縣政府及阻斷中山高速公路交通，致有多人入獄，當年關廟聯誼會的同志義無反顧衝在第一線，這次發送禮券就以關廟為出發點，向敢於衝撞體制的民主前輩致敬。

市黨部執行長蔡麗青表示，禮券發送資格以1989年前入黨，一直在黨內奉獻的資深黨員為主，若要查看領取資格，請於上班日電洽台南市黨部，電話06-2655120，領取至2月底截止。

有政界人士表示，看到民進黨台南市黨部辦資深黨員聯誼、圍爐、發禮券，有如看到未被凍結黨產前的國民黨，真是風水輪流轉。

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