「花甲男孩」作者服替代役 帶領家鄉學童童詩賞析

台南市大內區公所新來一名特殊替代役；知名小說「花甲男孩」作者楊富閔，上月來到家鄉大內區服替代役，利用專長帶領國小小朋友投入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程，小朋友在他引導，對於認識家鄉一草一木，有更一層認識。

34歲楊富閔，目前就讀國立台灣大學台灣文學研究所博士班，他出生在台南市中西區，生長在大內區，作品關注家鄉故親、昔日舊事，所創作的小說集「花甲男孩」，還被改編為電視劇「花甲男孩轉大人」，在劇中客串鄭花甲（盧廣仲飾）的同學，花劇爆紅，楊富閔也知名度大開。

仍在就讀台大博士班的楊富閔，年齡逼近服兵役期限，如願申請回到家鄉服替代役，上月28日來大內區公所完成報到，役期1年，適逢學子寒假，大內公所為學子安排一些課程。

楊富閔這幾天搖身一變成「楊老師」，帶領10多名小朋友入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程，藉由課程設計強化與家鄉大內連結，小朋友開心專注上課，甚至連休息時也在彼此討論，讓公所人員相當欣慰。