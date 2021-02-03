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「花甲男孩」作者服替代役 帶領家鄉學童童詩賞析

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
知名小說「花甲男孩」作者楊富閔（中），近日來到家鄉大內區服替代役，日來利用專長帶領國小小朋友投入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程。圖／大內區公所提供
知名小說「花甲男孩」作者楊富閔（中），近日來到家鄉大內區服替代役，日來利用專長帶領國小小朋友投入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程。圖／大內區公所提供

台南市大內區公所新來一名特殊替代役；知名小說「花甲男孩」作者楊富閔，上月來到家鄉大內區服替代役，利用專長帶領國小小朋友投入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程，小朋友在他引導，對於認識家鄉一草一木，有更一層認識。

34歲楊富閔，目前就讀國立台灣大學台灣文學研究所博士班，他出生在台南市中西區，生長在大內區，作品關注家鄉故親、昔日舊事，所創作的小說集「花甲男孩」，還被改編為電視劇「花甲男孩轉大人」，在劇中客串鄭花甲（盧廣仲飾）的同學，花劇爆紅，楊富閔也知名度大開。

仍在就讀台大博士班的楊富閔，年齡逼近服兵役期限，如願申請回到家鄉服替代役，上月28日來大內區公所完成報到，役期1年，適逢學子寒假，大內公所為學子安排一些課程。

楊富閔這幾天搖身一變成「楊老師」，帶領10多名小朋友入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程，藉由課程設計強化與家鄉大內連結，小朋友開心專注上課，甚至連休息時也在彼此討論，讓公所人員相當欣慰。

低調的楊富閔透過公所轉述，能回到家鄉服替代役，是件開心的事；尤其能與自己文學創作本業結合，引導家鄉孩子對於文章的賞析、用字的駕馭創作練習等，未來這一年替代役生涯，將是一生難忘的回憶。

知名小說「花甲男孩」作者楊富閔（左一），近日來到家鄉大內區服替代役，日來利用專長帶領國小小朋友投入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程。圖／大內區公所提供
知名小說「花甲男孩」作者楊富閔（左一），近日來到家鄉大內區服替代役，日來利用專長帶領國小小朋友投入童詩賞析、英語唱遊、說故事練習等課程。圖／大內區公所提供

寒假 替代役男

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