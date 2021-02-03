影／大林鎮長揮毫贈鄉親 年前大掃除樂齡中心喜洋洋

年節將至，大林鎮樂齡學習中心今天上午由書法老師揮毫，發送鄉親春聯，另也依傳統，舉辦全鎮大掃除，由鎮長簡志偉今早號召社區志工及鎮民一起清掃鎮內環境，防範疫情，希望鄉親可以過個乾淨、安全的新年。

大林鎮樂齡學習中心今天上午10時由書法班老師李應昆及學員於樂齡教室中庭揮毫寫春聯分送給鄉親，現場筆墨香濃，紅紙飄揚，呈現濃濃的春節年味，鎮長簡志偉也現場揮毫並分送國旗毛巾和象徵「一元復始，萬象更新」的紅包，期許鄉親能平安過好年。

簡志偉說，母親原本在家裡帶孫子，孫子上學後，有了空閒時間，兩年前因緣認識樂齡，開心參加樂齡的書法班和國畫班，現在生活重心都在樂齡快樂學習，每天都過得很充實很有成就感。

大林鎮公所樂齡學習中心也展現今年度學習成果，表演跳加官和舞龍舞獅，雖然都是新手，但老師專業指導，學員也勤奮練習，現場洋溢滿滿年節喜氣；瑜珈舞蹈和陶笛演奏，更獲得現場滿滿掌聲。

簡志偉也分享母親的故事，他說母親原本個性害羞，多年前喪偶後，頓失生活重心，在兒女陪伴下來到樂齡中心，原本抑鬱寡歡，經過樂齡志工和同學的鼓勵，大家一起學習、玩桌遊，在玩遊戲和同學互動的過程裡，她發現了自己喜歡的新生活，也找到人生的新力量，重拾了信心，現在每天都可以看到簡女士燦爛的笑容。

樂齡揮毫贈春聯活動共舉辦3場，另兩場分別於1月底在中坑里、明和里社區拓點舉行；另，110年度大林樂齡中心招生也即將開始，簡志偉也期盼更多銀髮長者經由學習、改變、增能，開啟新生活，在樂齡實現自己的青春夢想。